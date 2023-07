Kisteherautóval hajtott a buszmegállóban várakozók közé egy palesztin férfi Tel-Avivban, legalább kilencen megsérültek

Legalább kilenc ember megsebesült - közülük három súlyosan - egy autós-késeléses támadásban Tel-Avivban, írja a Guardian. A támadó egy kisteherautóval a buszmegállóban várakozók közé hajtott a város egyik forgalmas utcáján, majd kiszállt a járművéből, és nyakon szúrt egy embert.

A 23 éves férfi ciszjordániai palesztin lakos volt, derítette ki az izraeli média. Az interneten közzétett videón egy szürke rövidnadrágot és pólót viselő, fehér sisakos motoros látható, amint pisztollyal lelövi a támadót.

Az eset egy nappal azután történt, hogy Izrael két évtized óta nem látott méretű terrorellenes akciót hajtott végre a ciszjordániai Dzsenín városában az ottani fegyveres ellenállás felszámolására. Az izraeli kormány közlése szerint a művelet célja, hogy az 1950-es években létrehozott dzsenini menekülttábor ne lehessen többé terroristák menedéke.

A dzsenini menekülttábor vitathatatlanul bázisa volt a palesztin fegyveresek új generációjának, akik komoly vitában állnak a Palesztin Hatóság vezetésével is. A táborra az elmúlt évben többször is csapást mért az izraeli hadsereg, mert az itt működő palesztin csoportok több gyilkos támadást is elkövettek izraeliek ellen, valamint menedéket adtak más palesztin támadóknak is.

A műveletben hétfőn több tucatnyi palesztin megsebesült, és legalább kilenc meghalt, köztük több kiskorú. Az izraeli hadsereg az éjjel ötszáz palesztin családnak megengedte, hogy elhagyja a menekülttábort, közülük sokan feltett kézzel, fehér zászlót lengetve távoztak. De a távozók közül néhány férfit és kamasz fiút kiszűrtek és feltartóztattak.