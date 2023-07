Kövér László: Bennünket nem érdekel, ki nyer

Jó sok témát körüljárt Kövér László az Info Rádió Aréna című műsorában.

Az orosz-ukrán háború kapcsán például a békepárti kormányt adó Fidesz egyik legpatinásabb politikusa kifejtette: „Bennünket - bocsánat, lehet hogy érzéketlenül hangzik, vagy úgy hangzik, mintha bizonyos erkölcsi szempontok egyáltalán nem játszanának szerepet a magyar kormány és Magyarország álláspontjában - de bennünket nem érdekel, ki nyer. Eleve, nem nyer ezen senki se.” Kövér szerint az „ukrajnai konfliktus” lezárásának legjobb forgatókönyve egy tűzszüneti tárgyalás lenne, amit egy új európai biztonsági architektúra kiépítésének kell követnie, amely minden fél számára megfelelő biztonsági garanciákat ad.

Az Országgyűlés elnöke úgy látja, hogy semmilyen jogi vagy racionális indoka nem lehet annak, hogy az Európai Parlament rábírja Magyarországot a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény módosítására. A héten megszavazott törvénnyel kapcsolatban azonban azt is jelezte: később, a tapasztalatok alapján változhat a jogszabály. A törvény megszavazása előtt számos oktatással foglalkozó civil- és szakszervezet, illetve maguk a pedagógusok és diákok is erőteljesen tiltakoztak, többek közt arra hivatkozva, hogy a minisztérium érdemi egyeztetések nélkül, a javaslataik figyelmen kívül hagyása mellett nyomta át az Országgyűlésen a törvényt, amelyet Novák Katalin köztársasági elnök is gond nélkül aláírt.