„Szorosan és folyamatosan” egyeztet a svéd NATO-csatlakozásról a török külügyminiszterrel Szijjártó Péter

Ha elmozdulás történik török részről, „akkor természetesen azt az ígéretünket, hogy Magyarország nem fog késleltetni egy országot sem a tagság vonatkozásában, azt be fogjuk tartani” – mondta Szijjártó Péter az ATV kérdésére a svédek NATO-csatlakozásának a ratifikálásáról.

photo_camera Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA/NurPhoto via AFP

A hvg.hu írta meg, hogy a kormánypárti többség a házbizottság múlt csütörtöki ülésén leszavazta, hogy a héten szavazzon a magyar országgyűlés Svédország NATO-csatlakozásáról. A Fidesz-KDNP közel egy éve nem hajlandó napirendre tűzni a kérdést, és valószínű, hogy csak az őszi ülésszakban kerül az Országgyűlés elé a szavazás. Svédország miniszterelnöke múlt pénteken arról beszélt, hogy Orbán Viktor biztosította, Budapest nem késlelteti Svédország NATO-csatlakozását, miután a hírek szerint a magyar parlament elhalasztja Svédország tagságának ratifikálását, írja a Guardian.

Az időzítéstől szóló döntés teljes egészében a parlamenti képviselők kezében van, hogy mikor állnak készen a ratifikációra, mondta Szijjártó Péter. Szerinte a kormány is készen áll, az előterjesztést egy éve benyújtották. A miniszter azt mondta, hogy ő maga a napokban többször is konzultált a török külügyminiszterrel, a törökök az elkövetkező napokban egyeztetni fognak a svédekkel és a NATO vezetőivel is.

„Az elkövetkező napokban is szoros és folyamatos lesz a kommunikáció a török külügyminiszterrel. Amennyiben elmozdulás történik, akkor természetesen azt az ígéretünket, hogy Magyarország nem fog késleltetni egy országot sem a NATO-tagság vonatkozásában, azt be fogjuk tartani” – mondta.

Recep Tayyip Erdogan, Törökország elnöke nemrég azt mondta, hogy Svédország még mindig nem győzte meg arról, hogy támogassa csatlakozásukat.