Orbán ugyan Sopronban, de a Momentum ismét kordont bontott a Karmelitánál

Péntek reggel nagyjából 20-25 momentumos ismét lebontotta a Karmelitánál lévő kordont. Az ellenzéki párt ismert arcai, többek között Fekete-Győr András és Gelencsér Ferenc is részt vett az akcióban a budai Várban, valamint ott volt a diáktüntetésekről ismert Pankotai Lili is. Aki nem volt ott a Karmelitában, az Orbán Viktor miniszterelnök, ugyanis a kormány kihelyezett soproni ülésén tartózkodik - és "adott" '"interjút" a Kossuth rádióban.



A rendőrök nem avatkoztak be a kordonbontós akcióba, de később igazoltatták a résztvevőket. A helyszínt reggel nyolc után nem sokkal hagyták el. Mindez képekben Németh Dániel kollégánktól:





photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

