Transzparenssel várták a Puskás Akadémiát a düsseldorfi ultrák

Megtartották a Fortuna Düsseldorf és a Puskás Akadémia edzőmeccsét a német klub otthonában, amin a Puskás sima 5-0-s vereséget szenvedett. A meccs nem is az eredmény miatt volt érdekes, hiszen teljesen tét nélküli edzőmeccsről volt szó. Viszont a Fortuna szurkolói a múlt héten nagyon kiakadtak azon, hogy Orán Viktor házi klubját hívja meg a csapatuk barátságos meccsre.

Ahogy a múlt héten írtuk, a Fortuna ultrái levelet is írtak a csapat menedzsmentjének, amelyben azt kérték, legyen a vezetés olyan gerinces, hogy lemondja a meccset az "Orbán-csapat" ellen. Mint írták, "a klub, melyet Orbán Viktor magyar miniszterelnök alapított, egy autokrata, antidemokratikus és intoleráns világnézetet szimbolizál. Ez a klub nem más, mint a korrupció terméke." A meccset nem törölték, a Bundesliga 2-ben játszó klub szurkolói szép számmal ki is mentek a meccsre, viszont a magyar csapatot egy "Fortuna-szurkolók a homofóbia ellen" feliratú transzparenssel várták. Ezzel arra utaltak, ami ellen több ország budapesti nagykövetei is tiltakoztak a Pride-felvonulás előtt, hogy a magyar kormány a melegek elleni hergeléssel és a homoszexualitás és gyermekbántalmazás összekeverésével próbál politikai hasznos húzni az LMBTQ-mozgalomból. (Bild)