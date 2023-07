Szijjártó szerint elősegítené a békét, ha az oroszok indulhatnának jövőre az olimpián

„Egy teljes részvétellel megtartott olimpia nagy segítséget jelenthetne a háborús konfliktusok, így az Ukrajnában zajló háború békés rendezésében is. Arról nem is beszélve, hogy egy olimpiai bojkott vesztesei azok a sportolók akik egész életük során kőkeményen edzenek és készülnek és semmi közük politikai döntésekhez. Az olimpiának nem a politikáról, hanem a sportról és a sportolókról kell szólnia, az olimpiának igazi béketeremtő küldetése van” – írta Facebookon Szijjártó Péter külügyminiszter, aki Japában találkozott Ng Ser Mianggal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság első alelnökével, fotói szerint pedig a találkozóra Gyurta Dániel is elkísérte.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság nemrég döntötte el, hogy a jövő évi, párizsi olimpiára Oroszország és Fehéroroszország nem kap meghívót, ahogy Guatemala sem. Az országok sportolóit egyelőre nem zárták ki teljesen, semleges színekben még rajthoz állhatnak.