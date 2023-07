A fideszes képviselő előre tudta, hogy be fog zárni a jászberényi kórház szülészete, mégsem tett semmit

„A megoldási javaslaton dolgozunk. Ezt a folyamatot ismerem már legalább két-három hete, tudtam, hogy be fog következni” - vallotta be Pócs János fideszes országgyűlési képviselő a jászberényi kórház szülészeti osztályának időszakos leállásáról a térségi tévének. Állítsa szerint azt is tudja, hogy nem a kormányzati döntések miatt történtek a helyzetet előidéző a felmondások. Arról, hogy mit tett a helyzet megoldásáért, Pócs elmondta, hogy

képviselőtársával már írtak egy levelet Rétvári Bence államtitkárnak, amiben a helyzetet ismertetik és azonnali egyeztetést kérnek. A képviselő Facebook-oldalán nincs nyoma, hogy a találkozó a héten megtörtént volna.



Hétfőn derült ki, hogy szeptember elsejéig nem lehet szülni hétvégén és délután 16 óra és reggel 8 óra között a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban, illetve ezekben az időpontokban a gyerekosztály sem fogad betegeket. Aki mégis a kérdéses időpontban hozná világra gyerekét, annak vagy a szolnoki Hetényi Géza Kórházba, a ceglédi Toldy Ferenc Kórházba, a hatvani Albert Schweitzer Kórházba vagy a kistarcsai Flór Ferenc Kórházba kell mennie. Igaz, Szolnokon, már egy éve csak hétfőn, szerdán és sürgős esetekben lehet szülni.