Hajnali ítéletidő: több mint kétezer riasztás, villámcsapástól kigyulladt ház, elöntött utcák, megbénult vasút

Több mint ezer bejelentés érkezett a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási ügyeletére szombat reggelig. Délelőtt kilenc óra körül pedig már több mint kétezer olyan riasztásról számoltak be, amelyek a pénteki és szombat hajnali viharokkal voltak kapcsolatban.

A pénteki viharok miatt összesen 182 beavatkozásra volt szükség. Az első, pénteki viharhullám Vas megyét és Budapestet, a délutáni Hajdú-Bihar megyét érintette leginkább. Vas megyében Jákon, Szakonyfaluban és Szentgotthárdon homokzsákokkal kellett védekezni a villámárvizek ellen. A fővárosban 38, Hajdú-Biharban 72 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, a legtöbb Debrecenben és Püspökladányban.

A tűzoltókat utakra, házakra, autókra dőlt fák, vízzel teli pincék miatt riasztották. Debrecenben 7, Püspökladányban 5 autóra dőlt fa. A kidőlt fák vagy a szél miatt 5 épületben keletkeztek károk. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ egyik épületének alagsorába is befolyt az esővíz, valamint a Déri Múzeum pincéjét is elárasztotta az csapadék, amelyet a tűzoltóknak kellett kiszivattyúzniuk. A pénteki vihar miatt Debrecenben 54 beavatkozás még szombaton is folyamatban van.

A katasztrófavédelem közlése szerint a Budapestet és Pest megyét szombat hajnalban elért vihar miatt még most is folyamatosan kapják a bejelentéseket, Budapestről eddig 1700-at, Pest megyéből csaknem 400a-at. A legtöbb esetben víz alá került pincékhez, alagsorokhoz, mélygarázsokhoz hívják a tűzoltókat.

Az erős szél faágakat tört le, fákat döntött ki, amelyek utakra, házakra, kerítésekre, elektromos vezetékekre dőltek. A vízszivattyúzás mellett a veszélyesen megdőlt, forgalmat akadályozó fák eltávolításán dolgoznak a tűzoltók. Az alábbi konkrét eseteket sorolták fel:

A III. kerületben a Határ és a Vihar utcában is autókra dőltek fák.

A IX. kerületben az Ecseri úton több fa úttestre, járdára dőlt, amelyek akadályozták a gyalogos és autóforgalmat.

Szintén IX. kerületi Vaskapu utcában egy vízben elakadt autót mentettek ki a tűzoltók.

A XIV. kerületben az Uzsoki Utcai Kórház alagsorából kellett kiszivattyúzni a felgyülemlett vizet a tűzoltóknak.

A XI. kerületben, a Lapu utcában az M1-M7-es aluljárójában felgyülemlett vízben elakadt egy személygépjármű.

A X. kerületi Dreher Antal úton négy személyautó és egy kis teherautó futott villamos sínre a vízben.



Budapesten több útszakaszon is áll a víz, a közlekedési lámpák pedig sokfelé nem működnek. „A felgyülemlett vízen se gyalog, se autóval ne haladjunk át, mert nem lehet látni, mi van a felgyülemlett víz alatt, a sok csapadék akár a csatornafedeleket is elmozdíthatta” – figyelmeztetett az OKF közleménye.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Máriapócson több épület tetőszerkezetét is megrongálta a vihar, egy épület lakhatatlanná vált, 6 embert a szomszédok fogadtak be. Nyíregyházán villám csapott egy családi házba, ami ki is gyulladt, a tűzoltóknak kellett eloltaniuk a lángokat.

A Pest körüli településekről több mint százhatvan bejelentés futott be vízkárok és fakidőlések miatt, leginkább Szigetszentmiklósról, Gyálról, Nagytarcsáról, Kistarcsáról, Csömörről, Kerepesről és Gödöllőről. Szigetszentmiklóson jelentős a vízkár: garázsokba, házakba, pincékbe ömlik a felgyülemlett esővíz; a Losonczi utcában és a Csepeli úton kidőlt fák miatt riasztották a tűzoltókat, míg a Rekettye utcában egy árokba borult személyautót kellett kivontatniuk a tűzoltóknak. Gödöllőn a 3-as főút Szabadság úti szakaszán fák dőltek az úttestre, míg a Tisza utcában fenyőfa dőlt egy családi házra, és beszakította a tetőt.

Megbénult a vonatközlekedés is a fővárosban és a térségében szombat reggelre, részleteket ebben a cikkünkben olvashat. „A forgalom szervezése folyamatban van, a közlekedésről később részletes tájékoztatást adnak” – közölte a Mávinform.

Az Időkép.hu szerint a péntek éjjeli, szombat hajnali lehetett az év vihara a fővárosban és a térségében: több hullámban érkezte heves zivatarok Budapest térségébe. Emellett órákon keresztül szinte másodpercenként villámlott, mindehhez széllökések is társultak. A város több részére is özönvíz zúdult, rövid idő alatt sokfelé 30-40 mm eső esett, de Pestszentlőrincen 50 milliméternyit mértek. Ezt a fotót olvasónk szombat reggel készítette.

photo_camera Fotó: Olvasónk, Csaba

A vihar a főváros teljes területét érintette, de több agglomerációs településről is érkeztek segélyhívások. Folyamatosan dolgoznak a fővárosi tűzoltók, az önkéntes tűzoltó egyesületek és a Budapest Mentőszervezet a viharkárok elhárításán, írja az MTI.

A viharos idő nemcsak a fővárosban pusztított, hanem az ország területének nagy részén voltak intenzív zivatarok, villámárvizek. Debrecenbe és térségébe heves esőzésekkel, a Dél-Alföldre órákig tartó villámlásokkal érkezett a vihar pénteken este, éjszaka.

Az ítéletidő szombaton is folytatódhat. A fővárosban és Pest megyében most is vörös, további hat megyében narancssárga riasztás van érvényben.