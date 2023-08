Az amerikai pénzügyminiszter begombázott Kínában

Gasztrotrendet indított el Kínában Janet Yellen, miután kiderült, júliusban egy varázsgombán alapuló ételt, csien sou csinget evett Pekingben. A fogás elkészítéséhez ázsiai Lanmaoa gombákat használnak, melyek hallucinációt és halált is okozhatnak. Pontos hatásmechanizmusukat azonban még mindig kutatják a tudósok.

Yellen azt nyilatkozta, valaki más rendelt helyette, de nagyon finomnak találta az ételt. Azt csak később tudta meg, hogy a gombák hallucinogének. De mivel alaposan megfőzték őket, hatásukat később sem érezte meg.

photo_camera Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettessel a pekingi Diaoyutai Állami Vendégházban tartott megbeszélésen 2023. július 8-án. Fotó: MARK SCHIEFELBEIN/AFP

A pénzügyminiszter négy napot töltött Kínában. Antony Blinken külügyminiszter júniusi látogatása után ő volt a második vezető amerikai politikus, aki három év szünet után Kínába utazott.

Yellen vacsorája után egy hashtag is elkezdett terjedni az interneten, miszerint a pénzügyminiszter a Jünjen étteremben eszik. Nem sokkal később a lánc összes éttermében elfogyott a gombaétel. A cég vezetése úgy reagált a megváltozott fogyasztási szokásokra, hogy a központban dolgozó adminisztratív munkavállalóit mind átirányította az éttermeibe, hogy gombát szeleteljenek. (via The Guardian)