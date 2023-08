Messi az USA-ba szerződésével csakugyan beintett volna a szaúdi rezsimnek?

Még a fanyalgóknak is el kell ismerniük: a még mindig csak 31 éves Neymar Al-Hilalhoz igazolásával újabb szintet lépett a szaúd-arábiai futballbiznisz. Oké, ott van már a négy aktív aranylabdásból kettő - igaz, Cristiano Ronaldo 38, Karim Benzema 35 éves és a francia elég sokat volt sérült is az elmúlt évben. De mennek huszonéves, szépreményű játékosok is, így a portugál Rúben Neves a Wolverhamptonból, a szerb Sergej Milinković-Savić a Lazióból vagy a brazil Malcom a Zenitből.

Egy másik bajnokok ligája

Most még nem lehet tudni, hogy a szaúdi futballbiznisz csakugyan felborít-e mindent fenekestül. Azt azért ne felejtsük, hogy a legjobb szaúdi csapatoknak az ázsiai bajnokok ligájában kell helytállniuk, vagyis a most csillagászati fizetésekért odaigazolt játékosoknak nem a Bayern München, a Manchester United vagy a Real Madris ellen kell megmutatniuk kivételes képességeiket, hanem az üzbég Paktakor Taskent, a szingapúri Lion City Sailors vagy a hongkongi Kitchee ellen. Persze, minden csak pénz kérdése, talán az sincs kizárva, hogy a szaúdi szövetség felvételt nyerjen a Európai Labdarúgó-szövetségbe. Nem is lenne példa nélküli a földrészváltás, hiszen az ázsiai Kazahsztán és Izrael csapatai is Európában versenyeznek.

Egy-két évnek el kell telnie, hogy kiderüljön: tényleg alapjaiban forgatja-e fel a futballt a szaúdi futballbiznisz vagy szép lassan leenged a lufi, ahogy Kínában történt pár éve. A távol-keleti országban is 2015-19 között 50-60 millió eurókért vettek huszonéves játékosokat - a a brazil Oscart a Chelsea-ből, a szintén brazil Paulinhát a Barcelonától vagy a belga Yannick Carrascót az Atlético Madridból -, de a nagy áttörés a mai napig várat magára, illetve erről már alighanem le is tett Hszi Csin-ping, a futballrajongó kommunista elnök.

Legalább Messi nem adta el magát

Visszatérve az aranylabdásokra: Ronaldo és Benzema mellett a 37 éves Luka Modrić és a 36 éves Lionel Messi játszik még mindig. Nos, Modrićot is megkeresték Szaúd-Arábiából, ő azonban nemet mondott, marad a Real Madridban. (Amúgy érdemes lenne egyszer összeszedni azoknak a játékosoknak a listáját, akik, visszautasítva a mesés szaúdi fizetést, maradtak inkább Európában, jóval hosszabb lenne a távozókénál.)

photo_camera Benzema az Al-Ittihad mezében Fotó: -/AFP

Messi viszonya a szaúdiakhoz már nem ennyire egyértelmű. Ő is visszautasított egy zsíros, évi 400 millió dolláros fizetési ajánlatot, elfogadott viszont egy másikat az Egyesült Államokból, David Beckham csapatától, az Inter Miamitól. Oké, ez a csapat sem egy Barcelona - bár a szintén barcelonai Jordi Alba és Sergio Busquets is csapattársa -, és itt sem aprópénzt keres, de az európai futball-közvélemény már-már megkönnyebbülten fogadta a döntést: Messi nem adta el magát az araboknak.

Tisztára mosás a sporttal

Szaúd-Arábiát számos kritika éri az emberi jogi helyzet miatt. Dzsamál Hasogdzsi újságíró állami gyilkosság áldozata lett, a szólás- és véleménynyilvánítás szabadsága ismeretlen fogalom, a másként gondolkodókat, a reformokat sürgető aktivistákat és értelmiségieket bebörtönzik. Nemcsak létezik a kivégzés intézménye, de tavaly volt nap, amikor egy nap alatt végeztek ki 81 embert. A nők, a melegek vagy a vendégmunkások helyzete olyan, amit Európában még elképzelni is nehéz.

Ahogy a náci Németország az 1936-os berlini vagy a kommunista Szovjetunió az 1980-as moszkvai olimpiával akarta a világ elismert hatalmai közé emelkedni, úgy Szaúd-Arábia is a sportot használja elismertségének növelésére. Igaz, a felsorolt emberi jogi visszaélések miatt igazi blokád sosem fenyegette, a nyugattal fennálló viszonyát megvédte az olajvagyona. De ennél többet szeretne a királyi család, egy kis szeretetre vágynak, ezt pedig a sporton keresztül remélik elérni.

Van már saját csapatuk a Premier League-ben, emlékezetes, hogy amikor a szaúdi állam megvásárolta az iparváros bukdácsoló csapatát, a stadion környékét elárasztották az új tulajdonos tiszteletére burnuszt húzó tősgyökeres newcastle-i drukkerek. De van Forma-1-es futamuk, lóversenyük, két amerikai pankrátor-versenyük (amerikai helyszíneken kívül csak Szaúd-Arábia és Wales szerepel a versenynaptárban) és nehézsúlyú bokszmeccseket is rendeznek már. Feltűnő, hogy ezek jó része olyan esemény, ami az Egyesült Államokban különösen nagy érdeklődésre tart számot. Szerették volna a PGA Tour-ba, a golf Forma-1-ébe is beszállni, de éppen az amerikai kormány nyomására egyelőre ebből nem lett semmi.

Szaúd-Arábia kontra Argentína a vébéért

A szaúdiaknak létérdekük, hogy megváltozzon az USA-ban a róluk alkotott kép, még akkor is, ha a két ország közötti üzletelésnek nem különösebben gátja a szaúdi emberi jogi helyzet. És itt jön a képbe Messi, aki állítólag a felesége nyomására választotta a tehetős latin-amerikai emberek vágyott paradicsomát, a Rijádnál vagy Dzsiddánál jóval élhetőbb Miamit.

photo_camera Szaúd-Arábia elleni tüntetés a washingtoni Fehér Ház előtt 2016-ban Fotó: PAUL J. RICHARDS/AFP

A Messi iránt rajongók talán azt is remélték, hogy döntésében szerepet játszhattak a szaúdi rezsimmel szembeni etikai aggályok. Valójában viszont Messi már tavaly májusban megállapodást írt alá a szaúdi turisztikai ügynökséggel arról, hogy három év alatt 25 millió dollárért népszerűsíti az országot. Ehhez néhányszor el kell utazni Szaúd-Arábiába, egy ilyen utazásból kisebb botrány is lett májusban, amikor az amúgy katari tulajdonú Paris SG-nél nem vették jó néven, hogy leghíresebb játékosuk állítólag engedély nélkül utazott el Szaúd-Arábiába. A szaúdi nagyköveti poszt különösen pikáns annak fényében, hogy:

Szaúd-Arábia Görögországgal és Egyiptommal közösen akar pályázni a 2030-as vébére, a kampány pont Messi hároméves szaúdi tevékenységére esik.

A FIFA szabályai szerint ázsiai ország nem kaphatja meg a rendezési jogot, hiszen 2022-ben Katar rendezhette a vébét, de Gianni Infantino FIFA-elnök szerint ezek a szabályok nincsenek kőbe vésve.

Messi hazája, Argentína Uruguay-jal, Chilével és Paraguay-jal közösen rendezne 2030-ban vébét. Egyébként a 2026-os mexikói-kanadai-amerikai közös rendezés miatt az amerikai kontinens nem szállhatna be a rendezésben.

Messi turisztikai nagyköveti tevékenysége nagyjából ilyen és ehhez hasonló Instagram-posztokban merül ki:

Vagyis lám, Szaúd-Arábiában is van hely, ahová el lehet menekülni a forróság elől, történelmi városok is vannak, és születésnapot is hol lehet máshol jobban ünnepelni, mint Szaúd-Arábiában.

Amerika meghódítása

Az amerikaiak pedig mind inkább kíváncsiak lesznek arra, mit is gondol Messi a világról. Ha úgy vesszük, a szaúdiaknak még jobb is, hogy Messi Amerikába és nem hozzájuk igazolt. Az argentin futballsztár új imázst adhat az emberi jogi helyzet miatt amerikai támadásoknak kitett Szaúd-Arábiának. Lám, lehet ebben a változni akaró, feltörekvő, turisztikai szempontból nem elcsépelt országban nyaralni is, Amerikában is menő sportágakat nézni, de akár befektetni is.

photo_camera Messi gólöröme a Philadelphia ellen Fotó: ANGELA WEISS/AFP

És amerikai elismertségéért Messi mindent meg is tesz. Mert amit az Inter Miaminál művel, az egészen kivételes, és egy európai futballrajongó csak most sajnálhatja igazán, hogy nem jött össze a barcelonai szerződés.

Az Inter Miami Messi érkezése előtt tíz meccsen egyszer nyert. Messi után hatból hatszor. Ezeken a meccseken az argentin kilenc gólt lőtt, egy gólpasszt adott, és csapatával bejutott a Ligakupa döntőjébe, amit augusztus 20-án a Nashville ellen játszhat. Vagyis érkezése után alig egy hónappal megnyerheti az Inter Miaminak az ötéves fennállásának első trófeáját. Ennek alighanem Szaúd-Arábiában is örülni fognak.

(Forrás: Guardian: Lionel Messi chose to play in MLS. But he’s still Saudi Arabia’s $25m pitch man, The Athletic: ‘He sold himself to the devil’ – Messi, 2030 and a very uncomfortable deal with Saudi Arabia)