Összeomlott egy vasúti híd Indiában, 26-an meghaltak

Összeomlott egy építés alatt lévő vasúti híd India észak-keleti részén, Mizoram államban. A balesetben 26 munkás életét vesztette. A mentőalakulatok eddig 13 áldozat holttestét találták meg a romok alatt.

Under construction railway over bridge at Sairang, near Aizawl collapsed today; atleast 17 workers died: Rescue under progress.



Deeply saddened and affected by this tragedy. I extend my deepest condolences to all the bereaved families and wishing a speedy recovery to the… pic.twitter.com/IbmjtHSPT7