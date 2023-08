Karácsony: Fejezze be a kormány az autósüldözést!

Hétvégén derült ki, hogy a kormány több utat is fizetőssé tenne, így az M0-s autópálya most még ingyenesen használható, M1 és M5, valamint M4 és M3 közötti szakaszait. A térképen zölddel a most még ingyenes szakaszok:

„Az autósok megsarcolása mellett ismét Budapestnek, a budapestieknek okoznak kárt” - írta Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn délután a Facebook-oldalán. Az M0-st szerinte teljes hosszában ingyenessé kellene tenni, ez ugyanis szerinte összefügg a budapesti dugókkal. „Naponta több mint 300 ezer autó jön Budapestre az agglomerációból, sok autó a fizetős M0-s szakaszt is a városon keresztül kerüli el” - írta.

Karácsony szerint a város úthálózata ekkora terhelést nem bír el.

A főpolgármester utalt arra is, hogy a Fidesz őt szokta autósüldözéssel vádolni a kerékpáros közlekedés támogatása, a pesti alsórakpart időszakos lezárása vagy a Lánchíd új közlekedési rendje miatt. „Ha egységsugarú fideszes lennék, úgy mondanám, fejezze be a kormány az autósüldözést - írta. - De engem Budapest jövője, a város élhetősége érdekel, ezért újra nekifutunk az észérveknek az ingyenes M0-sról a kormány felé, a többi rajtuk múlik.”