Felmondott a vasalódeszkás videójával ismerté vált pedagógus a státusztörvény miatt

32 évig volt pedagógus Vezsenyi László, a „vasalódeszkás tanár”, aki a HVG-nek azt nyilatkozta, a státusztörvény bevezetése és a pedagógustársadalom közönye miatt hagyja abba végleg a tanítást.

Vezsenyi László 2020 márciusában vált ismertté, amikor a koronavírus-járvány miatti iskolabezárások és a távoktatásra való kapkodós átállás idején a makói József Attila Gimnázium tesitanáraként videón mutatta meg, hogy lehet egy vasalódeszka segítségével interneten keresztül bárkit megtanítani úszni.

A tankerület akkor nem találta humorosnak a videót, a pedagógust pedig meghurcolták:

A tankerület vezetője a videót meglátva tajtékzott, és követelte, hogy az anyagot azonnal szedjék le a Youtube-ról;

Vezsenyi írásbeli megrovást kapott;

azonnali hatállyal letiltották a tanításról, elvették az összes csoportját;

de azért arra kötelezték, hogy minden napra adja le a csoportjainak szánt tananyagot.



És bár akkor csalódottságában úgy fogalmazott, nem is biztos, hogy szeretné folytatni a hivatását, végül mégis maradt a gimnáziumban, az őt megalázó tankerületi vezetőt pedig menesztették.

A megaláztatások azonban nem múltak el a következő években sem: nem lehetett munkaközösség-vezető, nem lehetett osztályfőnök, tavaly év végén pedig azt találta ki a tankerület, hogy néhány órát Csanádpalotán, Makótól 15 kilométerre kell majd megtartania úgy, hogy neki volt a legmagasabb óraszáma a gimnázium testnevelőtanárai közt.

Mégsem a három éve folyamatosan őt érő támadások miatt hagyja ott végül a tanári pályát, bár nyilván ezek is közrejátszanak döntésében. A fő ok - ahogy fogalmazott - az, hogy nem érzi azt a társadalom részéről, hogy szükség lenne a munkájára, szellemiségére, hivatástudatára.

„Én most kilépek a magyar közoktatás rendszeréből, és azt hiszem, hogy nem is fogok visszakerülni. Az állami rendszerbe nem is kerülhetnék vissza, a hosszú kezek utánanyúlnak mindenkinek. De nem is volna kedvem. Pont ezért megyek el innen, mert elfogadhatatlannak tartom, ami itt zajlik.” Videónkban további pedagógusok mesélnek arról, miért döntöttek a pályaelhagyás mellett:

(via hvg.hu)