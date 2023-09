Biri község jegyzője azt állítja, önvédelemből ütötte paradicsomkaróval a férfit, aki számonkérte, honnan van a luxusautója

Agresszív, mindenkivel ellenséges viszonyt ápoló ember a paradicsomkaróval megvert biri férfi, aki csikorgó gumikkal szokott száguldozni, és egyszer leugrott a családi háza erkélyéről is - mondták helyi lakosok a Blikknek.

Az eset kedd reggel történt, az egyik szemtanú szerint Orosz Attila az óvoda előtt többször ráütött Gyirán Zoltán jegyző autójára, miközben azt kiabálta, hogy egy faszszopó ne szórakozzon vele. Ezután ült be az autójába, mellyel üldözni kezdte a jegyző kocsiját a polgármesteri hivatalig.

Gyirán is megszólalt az ügyben. Azt mondta, rengeteg fenyegetést kapott az eset óta, ezért ki is kapcsolta az internetet. Szerinte Orosz a nyakát is megragadta, ezért muszáj volt védekeznie. Felkapta a paradicsomkarót, majd mondta Orosznak, megüti, ha tovább próbálkozik. A férfi nem hagyta abba, ezért Gyirán háromszor ütött. Orosz korábban azt állította, öt ütést kapott.

Mindkét férfi feljelentést tett, a rendőrség nyomoz az ügyben.

Orosz szerint a polgármester és a jegyző luxusautókat vásárolt a helyi beruházásokra és építkezésekre szánt forrásokból. Mivel szerinte ez szabálytalan, Facebook-bejegyzésben kért magyarázatot az érintettektől.

Válaszul a jegyző is írt egy bejegyzést, melyben megosztotta azt is, hogy a férfi milyen jogcímen lakik a házában. Orosz felháborodott a személyes adataival történő visszaélésen, ezért elment a jegyzői hivatalba, hogy magyarázatot követeljen. A két férfi ezután keveredett durva szóváltásba.