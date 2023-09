Visszavonult a világ leghosszabb teniszmeccsének győztese, aki közel 15 ezer ászt ütött pályafutása során

Ötszettes, döntő szuper tie-breakes mérkőzéssel fejezte be egyéni pályafutását John Isner. Az amerikai teniszező csütörtökön 6-3, 6-4, 6-7(3), 4-6, 6-7(7) arányban kapott ki Michael Mmohtól a US Open második fordulójában.

Isner három órával később újra pályán volt, és párjával, az amerikai Jack Sockkal újabb döntő szettes mérkőzést játszott. A páros 2-6, 6-3, 6-7 arányban maradt alul Robert Galloway és Albano Olivetti ellen. Socknak is az idei US Open volt az utolsó profi versenye, így mindketten ezzel a mérkőzéssel fejezték be pályafutásukat.

„Jó versenyzőalkatnak tartottam magam a pályán. Nem nyertem meg minden meccset, sok szorosat elvesztettem. De van ilyen. Azt szeretném, ha úgy emlékeznének rám, mint aki mindig keményen küzdött a pályán. A stadionon kívül, az öltözőben viszont az a legfontosabb, hogy elnyerd a kollégáid tiszteletét. Az alapján, hogy mennyien beszéltek velem, azt hiszem, nekem sikerült. A tenisz fontos része volt az életemnek, nehéz neki búcsút inteni. De tudtam, hogy ez a nap el fog jönni egyszer. Mindent a tenisznek köszönhetek, és ezért örökké hálás leszek" - mondta Isner.

photo_camera John Isner Fotó: AL BELLO/Getty Images via AFP

A 38 éves Isner 489 győztes egyéni mérkőzéssel, 16 ATP tornagyőzelemmel fejezte be karrierjét. Összesen 14471 ászt ütött, ez rekord a férfi teniszezők között. Legjobb egyéni ranglistahelyezése a nyolcadik volt.

A 2010-es wimbledoni tenisztornán minden idők leghosszabb mérkőzését játszotta a francia Nicolas Mahut ellen. A három napon keresztül tartó meccset 70-68-ra nyerte meg az amerikai. A történelmi pillanatot itt lehet visszanézni:

(via usopen.org)