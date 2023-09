Kedd délután váratlan hiba miatt leálltak a bank internetes szolgáltatásai. A napi.hu azt írja, az ügyfelek fennakadásokat tapasztalhatnak az internetes fizetéseknél, így az utalásoknál is, de kártyával fizetni, készpénzt felvenni és befizetni az ATM-eken keresztül továbbra is lehet, illetve a kártyatiltás továbbra is elérhető.

A lap szerint a George Web és George App internetbank, illetve applikáció szolgáltatások teljesen leálltak, jelenleg nem elérhetőek.