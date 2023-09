277 millió forint támogatást kapott a KDNP-s képviselő a gombatermesztő üzemére, ami két és fél év alatt sem épült fel

2020-ban kezdett gombatermesztő üzemet építeni európai uniós támogatás felhasználásával egy csákvári önkormányzati képviselő, de két és fél év alatt még a csarnok felhúzásáig sem jutottak el, pedig a munkát már 2021 márciusában be kellett volna fejezni – írja a 24.hu.

A 277 milliós uniós támogatással januárig kell elszámolnia a KDNP-s Zolnai Sándornak, aki azt mondja, a kivitelezővel történt elszámolási vitája miatt áll a beruházás, de ennek részleteiről nem beszél.

A félbehagyott épület állapotáról még Hadházy Ákos független képviselő posztolt fotókat júliusban. A képek alapján látni, hogy a csarnoknak mindössze az oldalfalai állnak.

Zolnai Sándor Csákváron nemcsak képviselő, de az önkormányzat pénzügyi és jogi bizottságának az elnöke is, ami azért fontos információ, mert 2020 szeptemberében a képviselő-testület egy rendeletmódosítással átminősítette Zolnai 1,4 hektáros külterületi ingatlanját, ahol később az építkezés elkezdődött. Sőt, direkt létrehoztak egy új alkategóriát is, hogy az építési tervben foglaltak megfeleljenek a helyi építési szabályzatnak. Ehhez a helyi építési szabályzat és mellékleteinek módosítására is szükség volt.

A gombatermesztő csarnok tervezett összköltsége egyébként 535 millió forint volt, az uniós támogatásból Zolnai 2020-ban előlegként lehívott először 139 milliót, majd a következő évben további 46 milliót. Vagyis összesen eddig 185 millió forintot fizetett ki a magyar állam az azóta is befejezetlen beruházásra.