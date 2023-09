A környezetszennyezésről szóló kormányrendelet pontosítása alapján sem csak a kohászati üzemeknek nyitottak kiskaput

Folytatódik az értelmezési vita egy múlt csütörtökön megjelent kormányrendelet célja körül. Ebben a kormány a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva elrendelte, hogy a környezetvédelmi hatóság a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett környezetvédelmi hatósági szerződést köthet az adott céggel. Ebben a szabálysértő vállalat vállalja, hogy ezután nem csinál ilyet, mintha egyébként nem lennének világosak a jogszabályok.

A szennyezőknek kiskaput nyitó rendeletet az WWF Magyarország, az LMP és a Párbeszéd is élesen támadta, az akkumulátorgyárakat is felemlegetve.

Az Energiaügyi Minisztérium még a múlt héten gyorsan kiadott egy közleményt, miszerint csak már működő kohászati üzemekre vonatkozik majd a környezetvédelmi bírságos kiskapu, aksigyárakra nem. Azt is ígérték múlt héten, hogy „az ezzel kapcsolatos pontosítás a következő héten a Közlönyben megjelenik”.

A WWF Magyarország azt írta a mai közleményében, hogy „teljesen mindegy, hogy a szennyezés akkumulátorüzemből vagy öntödéből származik, ugyanúgy problémát jelenthet, ám a minisztérium reakciója óta már a Magyar Közlöny három száma is megjelent, és nem hogy nem vonták vissza a rendeletet, még az említett pontosítás sem szerepel egyikben sem. A nagy felháborodást keltő kormányrendelet tehát az ígéret ellenére jelenleg is hatályban van, így lassan egy hete lehetőség van rá, hogy bárki szerződést kössön a hatósággal arról, hogy a szankciókat megkerülve akadálytalanul, a büntetés vagy a tevékenysége felfüggesztésének kockázata nélkül szennyezhesse a környezetet. A rendelet sajnos illeszkedik a környezetvédelmi jogintézmények gyengítését célzó intézkedések sorába, és az akkumulátor-iparággal kapcsolatos folyamatos botrányok miatt különösen kiélezett helyzetet teremtett”.



Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón azt mondta az eredeti rendeletről, hogy „ha valaki elolvasta volna figyelmesen, abból egyenesen következett, hogy csak és kizárólag már működő gyárakra vonatkozhat, és egyetlen egy működő gyárra akartuk, hogy vonatkozzon. Ez pedig a Dunaferr”.

A miniszter azzal indokolta a rendeletet, hogy több ezer munkahely megvédéséről, ráadásul a magyar ipar egy fontos ágának megóvásáról van szó. Arról nem beszélt, hogy akkor miért nem ezt írták a rendeletbe.

Mint mondta, kiadtak azóta egy kormányhatározatot, ami ezt pontosítja, és egyértelművé teszi, hogy bármilyen hatósági szerződést a környezetvédelmi hatóság a már működő gyár esetén is csak és kizárólag a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter erre vonatkozó hozzájárulása esetén köthet meg. „Világos miniszteri utasítást fogok kiadni, ami azt jelenti, hogy ez csak a már működő kohászati üzemekre vonatkozik" - ígérte Gulyás a még további pontosítást.

A rendelet már megjelent pontosítása valóban tovább pontosításra szorul, mert kohászati üzemekről ebben sem tesznek említést.



photo_camera Fotó: Magyar Közlöny

Az LMP ez alapján azt írta közleményben, hogy „mégis beszántja a kormány a környezetvédelmi intézményrendszert”, mert az ígéretek ellenére nem szűkítették azt a kohászati üzemek.

„A környezetvédelmi intézményrendszer lerombolásáról szóló kormányhatározat módosítása alátámasztotta az LMP - Magyarország Zöld Pártjának félelmét, ugyanis a módosítás sem tisztázza megnyugtatóan azt, hogy a súlyosan szennyező és jövőnket felélő akkuipari gyárakra ne vonatkozzon a kormány által biztosított szabadkártya, kizárólag egy miniszteri kézivezérlést eszközölnek benne. Az LMP elfogadhatatlannak tartja, hogy az Orbán-kormány 13 éve alatt leépített környezetvédelmi intézményrendszert ilyen hazug módon semmisítették meg végérvényesen, kizárólag azért, hogy a honfitársaink egészségét és biztonságát kiárulva kedvezzenek a külföldi nagytőkének”.



Az LMP az Alkotmánybírósághoz fordul a rendelet megsemmisítése érdekében és azonnali lemondásra szólítja fel a posztjára méltatlan Lantos Csaba minisztert.

A Párbeszéd nevében Jávor Benedek arról posztolt, hogy „Hazudtak, mint mindig, mindenben. A büntetlen környezetszennyezésről szóló kormányrendelet kiegészítését, amelyben a kohászai üzemekre szűkítik a rendeletet, erre a hétre ígérte Lantos Csaba miniszter. Ma megjelent a kiegészítő rendelet, és szó sincs benne a hatály leszűkítéséről! Marad minden a régiben, és természetesen az akkumulátorgyárakat is mentesítik a büntetések alól! Mégiscsak Lex Akkugyárról van szó, ahogy azt elsőre is írtam, és ahogy arra az iparági szereplők is számítottak. Lantos Csaba, aki nyílt hazugságot közölt a sajtóval és a nyilvánossággal, elvesztette szavahihetőségét és egy közjogi pozícióhoz elengedhetetlen minimális közbizalmat, ezért haladéktalanul távoznia kell.”