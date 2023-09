Íme, a minden nációnak tökéletes földgömb prototípusa

Először most szombaton jött velem szembe az interneten (hol máshol jönnek szembe az emberrel a dolgok) a Globus Polski. Egy földgömb, amely az AfD-től a Fideszen Mi Hazánkon át Le Penig világ összes radikális/szélsőjobbos pártjának és politikusának tökéletes képet mutatna arról, milyen is a világ. És amelynek ez a koncepciója olyan, hogy nem is értem, hogyhogy nem a NER termelte ki magából.

Olyan, hogy csak egyetlen ország van a Földön. Mivel ennek a neve Globus Polski, nyilván kitalálták már, hogy ezen a földgömbön az egyetlen ország Lengyelország. De az kétszer is: az egyik féltekén a közigazgatási, a másikon a topográfiai térkép.

Ahogyan a Globo Italianón csak Olaszország lenne, a Globe Françaison csak Franciaország, a Magyarország Földgömbjén csak Magyarország stb. (elnézést az esetleges slendrián fordításokért). Vagyis, és lehet, ezért is nem a Kárpát-medencei lángelme szüleménye az ötlet, a miénken talán lenne egy kis Erdély, Délvidék, Kárpátalja és más elcsatolt területek is.

Szóval ha földrajzi szempontból kifogásolható is, sőt, ezer sebből vérzik a koncepció, a nemzeti eszmék szempontjából felbecsülhetetlen az értéke. Ezért is döbbentem meg őszintén, hogy némi keresgélés után – szintén internetes, milyen másmilyen lenne – kiderült: az „egy az ország, egy a földgömb” koncepciója egyáltalán nem új. Már 2021-ban posztoltak róla a Redditen (igaz, pár napja ugyanott ismét felbukkant a téma), sőt, egy 2019-es, már törölt Reddit-posztra is ráakadtam.

Szóval évek óta itt volt ez a kincs a szemünk előtt – és semmi? Ennyit ért a fene nagy lengyel-magyar barátság? Ennyit a világnak Nobel-díjasokat szakmányban adó magyar finesz? Ma megint szomorúbb hely lett a világ, azt hiszem.