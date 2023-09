Közlekedő Tömeg Egyesület: A MÁV EU-s szabályt sérthetett, mielőtt elvágták Nyugat-Európától

„A MÁV szinte egyik napról a másikra megkezdett pályafelújítása a vonatkozó uniós szabályozásnak gyakorlatilag minden pontjába beleütközik” – mondta Spohn Márton, a Közlekedő Tömeg Egyesület alelnöke a Népszavának arról, hogy pénteken az osztrák állami vasúttársaság, az ÖBB bejelentette: többszöri figyelmeztetés után hétfőtől levágja a magyar vonatokat a nyugat-európai hálózatról a Budapest-Bécs fővonalon.

Az ideiglenes intézkedés oka az osztrákok szerint a rendszeres, 20-30 perces késés, de Spohn Márton azt mondta, van másik ok is: az EU-s vasúti piacot szabályozó, az európai vasúttársaságok viszonyrendszerét meghatározó uniós irányelv értelmében a 7 napnál hosszabb, a forgalom több mint 30 százalékát érintő pályakarbantartásokat 2 évre előre be kell jelenteni és egyeztetni kell a várható korlátozásról az érintett pálya használóival, az utasokon kívül a többi vasúttársasággal és a fuvarozókkal is.

A MÁV-Start Zrt.-nek 53 árufuvarozó céggel van szerződése, így a cseh és az osztrák vasúttársaságok is elvárhatták, hogy időben egyeztessenek, de a magyar cég két hónappal korábban se hirdette ki a felújítási tervét.

photo_camera A MÁV-START Zrt. első új Flirt motorvonata forgalomba állítása előtt Budapesten, a Keleti pályaudvaron 2014. október 15-én. Fotó: MTI Fotó: Marjai János

Szükséghelyzetben persze nem érvényes a szabály, de Spohn Márton szerint a MÁV évek óta tudta, mi a probléma, így a felújítást lehetett volna ütemezni, így elkerülhető lett volna az elhúzódó pótlást és főleg a teljes vágányzárat a legforgalmasabb, több tucat magánvasút által használt áruforgalmi folyosójaként és elővárosi közlekedésre is használt vasútvonalán. Az EU-s szabály felrúgása miatt – évekig tartó – kötelezettségszegési eljárás indulhat, amiből így is több tucat folyik Magyarország ellen.

A MÁV szerint szabályszerűen jártak el, a lapnak azt írta, a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló rendelet alapján üzembiztonsági vágányzár esetén nem áll fenn a kétéves egyeztetési, illetve EU-s szervek felé való tájékoztatási kötelezettség. A pályafelújítást eredetileg 2024 első negyedévére ütemezték, de az idei heves esőzések és a nyári hőségek miatt a korábban feltárt állapotromlás gyorsult, így az ún. kihúzóerő vizsgálatok eredményeinek ismeretében előbbre kellett hozni a munkát. Ehhez képest mondjuk a MÁV vezetése a nyár végén nem azonnali pluszforrást és felújítást sürgetett az érintett szakasz miatt, hanem csak sebességkorlátozást rendelt el – írja a lap.