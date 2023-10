A jó kormányzás „nem mondja az embereknek, hogy bonyolult kérdésekre vannak egyszerű válaszok” - értékelte Karácsony Gergely az elmúlt négy évét

„Az önkormányzat nem a politikusokról, hanem a közösségről szól, velük együtt, értük csináljuk” - mondta Karácsony Gergely „Budapest: Együtt építjük, ellenszélben is” című beszélgetésén, amit megválasztásának négyéves évfordulója alkalmából tartottak a Városháza parkban található Merlin Színházban - írja a Népszava.

Karácsony továbbá bejelentette, hogy a főváros 150. születésnapjára, november 17-én átadják a budapestieknek a rendezvény helyszínét, a Merlin Színházat, ami része lesz a Városháza park megújításának, annak a 30 éve parkolónak használt területnek, aminek átalakítása már négy éve is ígéretük volt.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A főpolgármesterrel párbeszédes párttársa, Barabás Richárd újbudai alpolgármester beszélgetett, többek között a főváros politikájába illeszkedő „zöld kérdésről” aminek kapcsán Karácsony azt mondta, hogy „a kormányzás egy másik módja, amit Budapesten az elmúlt négy évben megvalósítottunk.”

Itt példaként kiemelte, hogy „Terézváros önkormányzatával együttműködve, közösen felszedtük az Andrássy úton a műfüvet, a korábbi időszak szimbólumát, majd eltávolítottuk a szennyezett talajt, most pedig egy Magyarországon őshonos növény, a macskamenta virágzik a helyén.” Később pedig azt is hozzátette, hogy ezzel véget vetettek a zöldre festés politikájának, ami szerinte nem hogy nem használ, de még árt is.

Karácsony szerint azonban már az is nagy politikai teljesítmény, hogy itt ülnek azután ami az elmúlt négy évben történt. „Három válságot kellett kezelnünk. Elsőként a Covid-járványt, amelyben a kormány végig utánunk kullogott. Például a főváros Európában másodikként elrendelte a maszkviselést a közösségi közlekedésben, csak Prága lépett előbb.”

Következő nagy problémaként beszélt az energiaválságról is, aminél szerinte „szintén nem lehet primitív, faékegyszerűségű válaszokat adni, mint azt a kormány tette”. „A kormány akkor töltötte fel gázzal az összes gáztárolót, amikor az a legdrágább volt. Mi kialakítottunk egy eljárást, hogy ha az árak csökkenek, akkor mi is kevesebbért kapjuk az energiát, így legalább 70 milliárd forinttal kellett kevesebbet fizetnünk” - mondta.

Karácsony szerint a harmadik válság volt azonban a legnehezebb, és ezt is viselik a legrosszabbul:

„Az ellen, hogy Magyarország kormánya Magyarország fővárosát elkezdi szívatni, pénzeket elvonni, csak tiltakozni tudok.”

Majd felsorolta az elvonásokat, kezdve az iparűzési adótól a kukaholdingos elszámolásokig.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Később a megvalósult fejlesztések közül kiemelték a „lakájmédia” és a kormány által sokat támadott biciklisávokat gúnynevükön a „Karácsony-karókat” is. Ezekről a főpolgármester elmondta, hogy az első ilyen sávot az Üllői úton korábban maga a kormány valósította meg, ami jól mutatja, hogy ez a kérdés csak egy politikai játszma, aminek az a lényege, hogy „amit a főváros csinál, az mindenképp rossz”. Karácsony azonban büszke a karókra, mert szeretné, hogy az emberek biztonságosan tudjanak közlekedni. Azt pedig nem hajlandó elfogadni, hogy Budapesten hetente meghal valaki közlekedési balesetben.

Majd kiemelte, hogy szerinte nem kell mindenkinek biciklivel járnia, de azért tegyük fel a kérdést magunkban: