MNB: Húsz helyett tíz százalékos önerővel vehetnek fel hitelt a fiatalok jövő évtől

A jelenlegi húsz helyett 10 százalékos önerővel vehetnének fel lakáshitelt a fiatal, első lakásukat megvásárló ügyfelek a jövő év első felétől, hangzott el a Magyar Nemzeti Bank éves pénzügyi stabilitási elemzést ismertető sajtótájékoztatóján.

A lakáspiacot az emelkedő kamatkörnyezet, az infláció és az Európai Unióban is kiemelten magasnak számító építési költségek is sújtják, a családtámogatások várható szigorítása pedig tovább rontja majd a fiatalabbak esélyeit, hogy önerőt teremtsenek elő egy saját ingatlanhoz. A jegybank szerdán a mostani 20 százalékos hitelfedezeti korlát lazítását, az első lakást vásárlók kötelező önerejének csökkentését jelentette be.

Egy 30 millió forintos lakásnál ez 3 millió forint. Az intézkedés 2024 első felében léphet életbe, de csak a piaci szereplőkkel való egyeztetés után. Egy kis hitelből nagy baj nem lehet.

Épp múlt hétvégén tartották a fővárosban a 11. Lakásmenetet, amin a 444 is ott volt. Csurgó Dénes interjújából kiderül, hogy Magyarországon minden harmadik embert érint valamilyen formában a lakhatási szegénység. Nemcsak azokat, akik az utcán élnek: az albérlet- és lakáspiacról kiszoruló fiatalokat, alacsonyabb jövedelműeket, időseket, nagycsaládokat vagy fogyatékossággal élőket. A magyar állam nem ismeri el a lakhatáshoz való jog alkotmányos védelmét.

