2000 éves, sziklába vésett emberalakok kerületek elő a rekordalacsony Amazonas medrében

Akár 2000 évesek is lehetnek azok a kőbe vésett emberi arcok, amelyek előkerültek Brazíliában most, hogy az Amazonas folyónak rekordalacsony a vízszintje. Néhány sziklafaragványt már korábban is láttak, de most még több került elő, így a kutatók jobban meg tudják őket vizsgálni – mondta Jaime de Santana Oliveira régész hétfőn.

photo_camera Fotó: SUAMY BEYDOUN/REUTERS

Az emberi alakokon kívül sima barázdák is láthatók a sziklában, amelyekről úgy vélik, hogy az őslakosok egykor, jóval az európaiak érkezése előtt ott élesítették a nyilaikat és lándzsáikat.

„A vésések őskoriak, vagy prekoloniálisak. Nem tudjuk pontosan datálni őket, de a bizonyítékok alapján úgy gondoljuk, hogy körülbelül 1000-2000 évesek" - mondta Oliveira egy interjúban.



