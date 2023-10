Új CSOK: közel egymilliós négyzetméterárú lakást is lehet majd támogatással vásárolni

Két ok miatt sem kell rövid távon komolyabb drágulással számolni az ingatlanpiacon a CSOK Plusz miatt, vélekedik az Ingatlan.com szakértője, Balogh László. A cég által kiadott közlemény szerint egyrészt azért nem, mert a lakáspiacról az elmúlt másfél évben a vevők 40 százaléka eltűnt a magas hitelkamatok miatt, emiatt az árak csökkenésnek indultak.

Másrészt a csokos vásárlók eddig is kevesebben voltak, mint azok a vevők, akik nem kaptak támogatást. Ráadásul a jövőre hatályba lépő CSOK Pluszt már csak egy szűkebb kör, a gyermeket még vállaló családok vehetik igénybe (a CSOK-ot azok is kérhették, akik a már megszületett gyerekek után nem terveztek többet).

Ennek némileg ellentmondani látszik, hogy a szakember arra számít: az új támogatási forma a lakáspiaci forgalmat közvetlenül és közvetve is élénkítheti (márpedig a közgazdasági ökölszabály szerint ahol nő a forgalom, ott jellemzően nőnek az árak is). „Ha a CSOK Plusznak köszönhetően több ezer első lakásvásárló fiatal és nagyobb otthonba költöző család jelenik meg az ingatlanpiacon, akkor az újraindíthatja a lakáspiaci folyamatokat. Ezzel pedig azok az eladók is jól járhatnak, akik nem vesznek igénybe állami támogatást a továbbköltözéshez” – fogalmazott Balogh.

Az Ingatlan.com szakértői szerint Budapesten az új támogatási programra jogosultaknak szóló lakások átlagos négyzetméterára 729 ezer és 946 ezer forint, míg a megyeszékhelyeken 223 és 769 ezer forint között volt. Ezt arra a várakozásra alapulva kalkulálták, hogy a CSOK Pluszra jogosult, gyermekvállalást tervező házaspárok várhatóan a maximum 300 négyzetméteres családi házak, valamint a legfeljebb 150 négyzetméteres lakások közül válogathatnak majd.

A közlemény kitér arra is, hogy a gyerekszám függvényében maximum 15, 30 és 50 millió forintos kedvezményes lakáshitel törlesztőrészlete – már szerdán megírtuk, hogy ez havi 71-237 ezer forint lehet – a jelenlegi kamatkörnyezetben legalább havi 35-115 ezer forintos megtakarítást jelent az ugyanilyen összegű piaci lakáshitelek törlesztőjéhez képest.

Cikkünk az új CSOK szerda eseti bejelentéséről és a támogatási rendszer eddig közzétett részleteiről itt olvasható.