Tizenöt év után derült ki: a bátyja ölt meg és darabolt fel egy 17 éves szegedi lányt

Egy 2008-as eltűnési ügy döglött aktáját vette elő idén a rendőrség, és sikerrel jártak: kiderült, hogy egy tizenöt évvel ezelőtt eltűnt, akkor 17 éves tinilányt a testvére ölt meg és darabolt fel. A gyilkosság indítéka az volt, hogy a lány nem akart prostituált lenni. A Police.hu-n olvasható közlemény szerint az eset 2008. október 13-án kezdődött, amikor egy Szegeden élő asszony az esti órákban bejelentést tett a rendőrségen, hogy 17 éves, Erika nevű lánya aznap elindult ugyan az iskolába, de nem érkezett meg, és életjelet sem adott magáról.

A rendőrség akkor hónapokig kereste, de hiába, nem sikerült a nyomára bukkanni, hiába térképezték fel a kapcsolatrendszerét, hallgatták ki mások mellett a fővárosban élő bátyját és annak élettársát is. Most azonban, tizenöt év elteltével a döglött akták közül előszedték ezt az ügyet, ismét kihallgatva mások mellett a testvért és az akkori élettársat is. Ez most eredményre is vezetett: „a jól megválasztott kihallgatási taktika eredményeként egy emberölési történet kezdett kirajzolódni”, írja a rendőrség.

A fiatal lány az eltűnése napján az akkor 24 éves bátyjával, annak élettársával és egyéves gyerekével Budapestre ment. Hónapokig bujkált a bátyja lakásában, mert nem akart tovább együtt élni az édesanyjával (a szülők elváltak, Erika és János mellett volt egy harmadik testvér, aki intézetbe került, a lányt az anya vasszigorral nevelte). Velük lakott az élettárs és a kisgyerek is.

„Míg a lányt eltűnése miatt, addig fiútestvérét vagyon elleni bűncselekmények miatt körözték, ezért nem hagyták el a lakást”, írja a rendőrség. A család így csak az élettársnak köszönhetően jutott pénzhez. „A bevételek növelése érdekében János többször próbálta prostitúciós tevékenységre rávenni húgát, aki ezt nem akarta. 2009. április első napjaiban is feltehetően emiatt veszekedtek a testvérek. A vita hevében a férfi olyan súlyosan bántalmazta a fiatal lányt, hogy az életét vesztette” a közlemény szerint.

A rendőrségi sajtótájékoztatón elhangzott a Telex tudósítása szerint: a súlyos bántalmazás többek között azt jelentette, hogy János a testvére fejét „többször az aljzatba verte”. A férfi elhatározta, hogy elrejti a holttestet, ehhez késeket és húsdarálót is vett. A holttestet az 16. kerületi albérlet egyik szobájában kezdte feldarabolni – élettársa azt mondta, ő begyógyszerezte magát, a kisgyerek fülét pedig bedugta –, majd miután „egyes testrészeket még a lakásban megsemmisített”, több hetes tárolás után „a még megmaradt testrészeket az ország különböző pontjain rejtette el és semmisítette meg.”

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte: emberölés gyanúja a 39 éves férfit kihallgatták és őrizetbe vették, a bíróság 2023. október 29-én letartóztatásba helyezte. A férfi egyébként megtagadta a vallomástételt, a gyanúsítás ellen pedig panasszal élt.