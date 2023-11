Minden vádpontban bűnösnek találták Sam Bankman-Friedet, évtizedekre börtönbe kerülhet

Mind a hét vádpontban, többek között csalás és pénzmosás vádjában is bűnösnek találta a New York-i esküdtszék csütörtök este Sam Bankman-Fried egykori kriptohőst, aki sokáig a kriptovaluták legismertebb arca volt, hogy aztán kiderüljön, súlyos csalás révén építette akkorára birodalmát.

Bankman-Fried, vagy ahogy emlegetni szokás, SBF lebukása az egész kriptoökoszisztéma számára súlyos csapást jelentett, felemelkedéséről és zuhanásáról korábban részletesen is írtunk.

photo_camera Fotó: FATIH AKTAS/Anadolu Agency via AFP

A csütörtöki ítélettel eldőlt, hogy SBF várhatóan évtizedekre börtönbe kerülhet. Azzal kapcsolatban, hogy az ügyészség mennyire egyértelmű bizonyítékokat szerezhetett SBF által elkövetett visszaélésekről, jelzésértékű, hogy az esküdtszék kevesebb mint öt óra alatt hozott ítéletet.

A Financial Times beszámolója szerint SBF csendben, érzelmeket nem mutatva fogadta az ítéletet. A tárgyalás során egész végig fenntartotta, hogy ártatlan, és hogy valóban történtek visszás dolgok a kriptobirodalmában, de azokat nem szándékosan, hanem hibák miatt követték el.

SBF-et rendkívül gyorsan ítélték el, alig egy éve derült ki, hogy a legjelentősebb kriptokereskedő felület, az FTX csődbe került, miután bankrohamszerű események során az ügyfelek elkezdték kivenni a pénzüket, és kiderült, hogy a sok milliárd dollár értékűre taksált tőzsde mögött nincs kellő fedezet. Hamarosan kiderült az is, hogy az SBF által alapított másik cég, az Alameda Research nevű befektetővállalat az FTX ügyfeleinek befektetéseivel kereskedhetett az ügyfelek tudta nélkül, innentől pedig már nem csak mulasztással, hanem csalással és pénzmosással is megvádolták a 31 éves SBF-et. Az ügyészség azt állította, hogy SBF az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb pénzügyi csalását követte el, és most ezt erősítette meg a bírósági ítélet is.

SBF jogi kálváriája nem ért még itt véget, legközelebb márciusban állhat majd bíróság elé, amikor többek között külföldi tisztviselők megvesztegetésével és a kampányfinanszírozási szabályok megsértésével vádolják majd meg.

SBF a tárgyalás során saját magát védte, több mint két napot töltött a tanúk padján, ahol számos hibát elismert, de végig tagadta, hogy direkt csapta volna be az ügyfeleket. A mostani ítélethirdetés után várhatóan fellebbezni fog a döntés ellen. A bíróság március végén hirdeti majd ki a konkrét büntetési tételt, a csütörtöki ítélet alapján jelentő vádpontok alapján maximum 110 évet kaphat, de ennél vélhetőbben kevesebbre, várhatóan több évtizedre ítélhetik el.