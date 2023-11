Felemásan ért véget a magyar recesszió, éves összevetésben továbbra is mínuszban a gazdaság

Négy negyedév után kilábalt a magyar gazdaság a technikai recesszióból, de a kép rosszabb az elemzők által vártnál. Az idei harmadik negyedévben 0,9 százalékkal haladta meg a GDP az előző negyedéveset, de az egy évvel korábbinál a nyers adatok szerint 0,4 százalékkal, a kiigazított mutatók szerint 0,3 százalékkal kisebb volt – közölte a KSH kedden.

Az idei első háromnegyed évet a magyar gazdaság –1,2 százalékos teljesítménnyel zárta. A KSH közleménye szerint a gazdasági teljesítmény csökkenésében az ipar és a piaci szolgáltatások, ezen belül főként a kereskedelem, továbbá a tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység visszaesése játszotta a legnagyobb szerepet. A csökkenést a mezőgazdaság jó teljesítménye mérsékelte. A jelentés kitér arra is, hogy „a szolgáltatások hozzáadott értékének mérséklődését részben ellensúlyozta a humán-egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ág jelentős növekedése.”

Ennél részletesebb adatokat december 1-jén, az úgynevezett második GDP-becslésben közölnek majd. A KSH a mostani GDP-adatközléssel korrigálta az előző negyedéves mutatókat: negyedév/negyedév alapon az eddig tudott 0,3 százalékos visszaesést 0-ra módosította, míg az éves GDP-változást -2,4 százalékról -2,2 százalékra írta át. Mindezekkel együtt az valószínűsíthető, hogy 2023-at a magyar GDP összességében mínuszban zárja.

A magyar gazdaság lassulása 2021 végén kezdődött, abban az évben az utolsó negyedév még 2,4 százalékkal nagyobb bruttó hazai terméket hozott, mint az előző. 2022 közepére viszont mínuszba fordult át a negyedéves, majd 2023 elejére az éves kitekintésű GDP-mutató is. A mostani negyedéves adatnál 2022 eleje, tehát a háború kitörése óta nem volt jobb GDP-mutatónk, miközben az éves kitekintésben tovább tart a visszaesés.

Ezt látják a számokból az elemzők



A legrosszabb már mögöttünk van, de nehéz és hosszú lesz a kilábalás – kommentálta a GDP-adatot Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. A szakértő szerint a belső keresletet és a külső környezetet leíró adatok továbbra is gyengélkedő gazdaságra utalnak. Kiss arra számít, hogy idén -0,8 százalékos lesz a GDP változása, míg jövőre 2,1 százalékkal nőhet majd a magyar gazdaság.

Mivel a hivatal az előzetes adatközlésében még részletes számokat nem mutat, így csak annyit tudhatunk, hogy az éves bázisú visszaeséshez leginkább az ipar és a szolgáltatószektor járultak hozzá. Ebben a tekintetben tehát érdemi változás nem történt, a gazdaság teljesítményét elsősorban a belső kereslet fékezi, olvasható az ING vezető elemzőjének, Virovácz Péternek a kommentárjában.

Virovácz szerint „már most borítékolható, hogy 2023 egy elveszett év lesz”, az ING szakértője az idei GDP-csökkenést 0,5 százalékosra várja. Ugyanakkor annak, hogy a negyedik negyedévben érdemi GDP-növekedés jöhet, az áthúzódó statisztikai hatása egy jó 2024-es adatot is megalapozhat. Az ING szerint még idén megszülethet a megállapodás az EU-val, és ebben az esetben 3-4 százalékkal nőhet jövőre a gazdaság – ha viszont továbbra sem jönnének az uniós pénzek, „már annak is örülhetnénk, ha 1-2 százalék körüli gazdasági növekedést látnánk”.

Szép remények

Sokan, köztük a kormányzati gazdaságpolitika irányítói, Varga Mihály pénzügy- és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is már az idei második negyedévre várták a recesszió végét. Ehhez képest akkor még Európa leggyengébbjei között volt a magyar gazdaság teljesítménye: éves alapon a 3., negyedéves alapon holtversenyben a 6. legrosszabb mutatót produkáltuk. A statisztikai hivatal részletes adataiból kiderült, hogy a fogyasztás és a felhalmozás is pocsékul alakult abban a negyedévben.

Az elemzők is arra számítottak, hogy a kilábalás felemás mutatókkal kezdődik el, de az adatok alulmúlták a várakozásokat. Negyedéves alapon erős, 1,1 százalékos növekedést, de éves összevetésben még csekély, 0,1 százalékos visszaesést jósoltak a Portfolio.hu által megkérdezett szakemberek. A kormányzati médiabirodalomhoz tartozó Vg.hu elemzői konszenzusában ennél magasabb értékek, negyedéves alapon 1,3 százalékos növekedés, éves alapon stagnálás szerepelt, valamint az, hogy a 2023-as magyar GDP változása –0,4 százalék lesz. A jegybank szeptember végén szintén lehetségesnek nevezte, hogy ezt az évet „enyhe recesszióval” zárja a magyar gazdaság.

A várakozások alapja az volt, hogy