Hahó értelmiségiek, ebben a realityben Nagy Zsolt is szerepel, szégyenkezés nélkül be lehet kapcsolni a tévét!

Jó, benne van a saját bevallása szerint nárcisztikus szociopata Árpa Attila is, aki most kapott egy év nyolc hónap felfüggesztettet, de ő csak a műsorvezető. A játékosok viszont a megszokott reality-szereplőkhöz képest most olyanok, akik képesek összetett mondatokat is megfogalmazni.

Bizonyos szempontból mondjuk az is élvezetes lett volna, ha az RTL új realityjébe is bikinis és fürdőgatyás, kanos huszonéveseket válogatnak be, de a Traitors – alcímén: Árulók a kastélyban – lényege most kivételesen nem az, hogy azon röhögjünk, a szereplők mekkora tragédiaként élik meg a szexmegvonást, vagy hogy megtudjuk, kinek milyen volt a gyerekkora, hanem hogy azt nézzük, mennyire borul meg 22 ember elméje a bizalomhiány miatt. A Traitors műfaját tekintve egy taktikai-pszichológiai-bűnügyi reality, ami a holland RTL De Verraders című műsorán alapszik. Gyakorlatilag olyan, mint egy élőszereplős Cluedo: ki kell találni, ki a gyilkos. A helyzetet viszont bonyolítja, hogy ez a játék közel két hétig tart, és rögtön három gyilkos is van, akik ha lelepleződnek, helyükre új gyilkosok kerülnek, akiknek továbbra is az a feladata, hogy minden éjjel megöljenek – vagyis hazaküldjenek – egy-egy játékost. A játék lényege nyilván az, hogy kiszórják az összes gyilkost, a gyilkosokat leleplezők pedig aztán megkapják az „akár” húszmillió forintos nyereményt. De ha a végére mégis bent marad egy „áruló”, ő viszi az összes pénzt.

Na de most, hogy letudtuk a játékszabályokat, nézzük, milyen nevekkel próbálta meg az RTL mindezt megoldani, illetve behúzni azokat a nézőket, akik eddig inkább undorral elfordultak, ha meghallották a reality szót.

Szabados Ági – műsorvezető

Görög Zita – modell

Horváth Éva – modell

Henry Kettner – a műsor szerint digitális tartalomgyártó, magyarul influenszer/jutuber

Vásáry André – énekes (a műsor szerint énekművész)

Mohai Tamás – színész

Szalay Bence – színész

Krajnyák Luca – a Telex instás videóinak arca (a műsor szerint online tartalomgyártó)

Törőcsik Dániel – a műsor szerint tetoválóművész, de leginkább az Éjjel-nappal Budapest régi szereplője

Nyáry Luca – író (Nyáry Krisztián lánya)

Sváby András – műsorvezető

Dobos Evelin – színész/műsorvezető

Nádai Anikó – műsorvezető (egyébként a Való Világ 4 játékosa)

Görgényi Fruzsina – színész

Visváder Tamás – a műsor szerint üzletember, valójában Vajna Tímea sógora

Gyenesei Leila – öttusázó

Solti Ádám – színész

Schumacher Vanda – műsorvezető/színész

Tapasztó Orsi – mentálhigiénés szakember, a „Nem akarok beleszólni” anyák egyike

Tóth Szabi – a Sugarloaf zenekar alapítója és Szijjártó Péter egyik rajongója

Nagy Zsolt – színész

Varga Ferenc – taktikai tréner, a Survivor egy korábbi játékosa

Utóbbi volt az, aki miután összeeresztették a játékosokat, odaült Nagy Zsolt mellé, és rögtön nekiszegezte, hogy: „Téged nem tudlak hova tenni. Tudom, hogy valahonnan ismerlek, de nem tudom milyen műsorból.” De Vásáry André sem tudta hova tenni Nyáry Lucát, meg is kérdezte ezen a ponton Horváth Évától, hogy „ez akkor ilyen félig civil adás lesz?”

photo_camera A játékosok fotói, erősen cluedós stílusban Fotó: RTL

A nemrég felfüggesztettet kapó, saját bevallása szerint nárcisztikus szociopata Árpa Attiláról viszont mindenki tudta, hogy kicsoda, amikor meglátták a nádasdladányi Nádasdy-kastély előtt ácsorogni. Sőt, Nyáry Luca rögtön meg is jegyezte, hogy bár korábban nem találkozott vele, volt róla „elképzelése”, és „pont olyan volt”. „Mint egy 18. századi földesúr”. Ezek szerint a 18. századi földesurak is két P-vel mondták azt, hogy „köpeny” és két S-sel azt, hogy „hamarosan”.

photo_camera Fotó: RTL

Nyáry Lucáról viszont nem derült ki sokkal több, mert öt perccel ezután beállt egy tábla alá, amire azt írták: „szerintem én leszek az első, aki elhagyja a játékot”, és ezzel a lendülettel haza is küldték, vagyis ő lett az első, aki elhagyta a játékot. Emiatt mindenkiben azonnal megfagyott a minden, Nagy Zsolt is csak annyit tudott mondani: „Hé haver, na ez a welcome drink!” Pedig ennél sokkal megdöbbentőbb volt, amikor Visváder Tamás, vagyis Vajna Tímea sógora „a magas IQ a fegyverem” feliratú tábla alá állt be.

Nem sokkal ezután Árpa Attila le is ültette és beköttette a bent maradt játékosok szemét, majd egy-egy érintéssel kiválasztotta a három gyilkost – aki rettenetesen kikészül a spolierektől, az most csukja be a szemét vagy a cikket –, Nagy Zsoltot, Görög Zitát és Krajnyák Lucát, hogy aztán éjjel eldöntsék egy közös elvonuláson, ki lesz az első, akit kinyírnak.

photo_camera Fotó: RTL

A szereplők közül sokan már ezen a ponton látványosan elkezdtek feszülni és szorongani amiatt, hogy nem bízhatnak meg senkiben, pedig itt még csak órák teltek el a több napos játékból, ami alatt teljesen izolálták őket, vagyis kizárólag egymással beszélhettek, illetve két pszichológussal. Utóbbi beszélgetéseket természetesen nem mutatják a műsorban, aminek készítői csak annyit mondtak el, hogy tényleg volt olyan, aki mentálisan megrogyott a forgatások alatt, és hogy tényleg indokolt volt a pszichológusok jelenléte.

Az első részben nagy kiborulások még nem voltak, de már mindenki gyanakszik mindenkire, és várhatóan kellemes összeomlások lesznek a következő két hétben. Aki szeretné látni, hogy miként alakul egy olyan műsor, amiben Szijjártó Péter rajongója együtt szerepel Vajna Tímea sógorával és a TASZ kampányának arcával, az egészen nyugodtan bekapcsolhatja az RTL-t hétköznap és szombat esténként. Nem egy Mezzo TV, de cserébe melltartós nők sem kúsznak sárban benne.