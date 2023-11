Szijjártó „Invincible” Péter már a Fortnite-ban látja az európai politikusokat

Amikor már azt hitted, hogy Orbán Viktor svájci vérszerződős beszédénél nem lesz jobb mára, jön Szijjártó Péter, és olyan játszi könnyedséggel löki egy egészen új dimenzióba a politikai közbeszédet, mint ahogy Helmuth Kohl borította egységbe a kontinenst egy Horn Gyula kezében adott rozsdás csapszegvágóval.

Európa legrégebben hivatalban lévő külügyminisztere ezúttal egy, a Facebookjára Svájcból feltöltött videóban emelte a Henry Kissinger-i magasságokba a magyar diplomáciát, amikor arról beszélt, hogy sok európai kollégája szenved háborús pszichózistól,

azt hiszik, hogy a Fortnite-ban vannak, azt hiszik, hogy van megoldás a csatatéren erre a háborúra.

(Ha valaki nem ismerné, a Fortnite egy lövöldözős játék, van kooperatív túlélő játékmódja, battle royal (egymás ellen harcoló) játékmódja és egy kreatív játékmenete is. A játékban számos skin érhető el, a Szijjártóra leginkább hasonlító szerintünk az Invincible nevű epic outfit, de aki tud jobbat, ne habozzon megírni.)

A külügyminiszter ezek után nem meglepően arról beszélt, hogy a háború megoldása nem a csatatéren van, hanem a tárgyalóasztalnál. Minél tovább tart a háború, annál többen halnak meg, annál nagyobb lesz a pusztítás, de mi, magyarok „teljes mértékben a béke mellett állunk. Azt akarjuk, hogy ez a háború véget érjen, és nem akarjuk, hogy még több ember haljon meg”.

Hogy kik azok a kollégái, akik háborús pszichózisban vannak? Noha ő nem említett neveket, első helyen nehéz nem Szergej „Lavrov barátom” Lavrovra, a háborús agresszor Oroszország külügyminiszterére gondolnunk.

Mivel Szijjártó szerint a háborút a tárgyalóasztalnál, tárgyalásokkal és megbeszélésekkel lehet megállítani, nyilván neki is elmondta minden egyes találkozásukon, hogy fejezzék be az ukránok elleni agressziót, mert mi békepártiak vagyunk. Ahogy, tudjuk, Kínában Orbán is kérte ezt Putyintól, csak az nemet mondott neki.

Mi ennek ellenére természetesen továbbra is a kommunikációs csatornák híve vagyunk, nem az öncélú Fortnite-ozásé, ismételte meg Szijjártó szerdán is, aki attól sem riadt vissza, hogy csavarjon egyet a történelmi tényeken. Ugyanis saját kérdésére, hogy hogyan lehet megállítani a háborút, ezt válaszoltak:

Meg kell nézni a történelmet, hogyan fejeződtek be a háborúk. A tárgyalóasztal körül, megbeszélésekkel, tárgyalásokkal.

Hát speciel a II. világháború pont nem így ért véget, Hitler pont annyi időt töltött tárgyalóasztalnál a szövetségesekkel, mint most Putyin. A compiégne-i erdőben lévő vasúti kocsiban sem annyira tárgyaltak a németek 1918 novemberében, mintsem az elveszített háború végén aláírták a kapitulációt. Persze lehet, hogy Szijjártó „Invincible” Péter a Fortnite-ban így szokott csatákat nyerni, töltőtollal és szinkrontolmáccsal felfegyverkezve, ne zárjuk ki.

De mondjuk addig, amíg a háborús agresszor nem akar a békéről tárgyalni, nem akarja a támadásait leállítani, addig a magyar békepártiság és a háborús pszichózisról szóló szövegek ennek az 1939 októberében megjelent magyar újságcikknek a békepártiságát idézik: