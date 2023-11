A Corvinusról kirúgott Ádám Zoltán beperelte az egyetemet

Ádám Zoltán kirúgott egyetemi docens munkaügyi pert indított a Budapesti Corvinus egyetemmel szemben, a keresetet a TASZ nyújtotta be a Fővárosi Törvényszéken, írja a Telex. A Corvinus egykori docense sérelemdíjat és visszavételét követeli. Ádám már a múlt héten a per indításáról számolt be, amikor diákjai tüntetettek érte/mellette.

photo_camera Ádám Zoltán a hallgatói által szervezett tüntetésen. Fotó: Kaufmann Balázs / 444

A volt docenst október végén bocsátották el rendkívüli felmondással. A férfi az év elején etikai vizsgálatot kezdeményezett, miután egy befolyásos családból származó hallgatójával kivételeztek egy vizsgán. A hallgató a vizsgáján egy külön neki írt kérdéssorra válaszolt, valamint előzőleg nem teljesítette a félév során előírt tantárgyi követelményeket - amelyeket a Corvinuson szigorúan szokás kezelni. Mindezt feltehetőleg befolyásos szülők nyomására.

Az etikai vizsgálatok első fokon elmarasztalták az egyetem rektorát, Takáts Elődöt, - aki le is mondott -, valamint a Corvinus két másik vezetőjét. A fenntartó alapítvány kuratóriuma a rektorhelyettessel együtt azonban másodfokon felmentette őket, miközben azt senki sem vitatta, hogy valóban történt kivételezés.

Ádám a Telexnek elmondta, menesztését azzal indokolták, hogy nem működött együtt egy, az egyetemen indult etikai eljárásokkal kapcsolatban indított eljárás során, valamint nem megfelelő hangnemben beszélt egyes vezetőkkel. Szerinte azonban együttműködő volt. A vezetés azt is nehezményezte, hogy szerintük Ádám le akarta járatni az egyetem vezetését az egyetemi nyilvánosság előtt.

A Corvinus rektora egy interjúban azt mondta, az Ádám által kirobbantott vizsgabotrány odáig vezetett, hogy MOL-os szülők gyerekeit zaklatták az egyetemen, illetve hogy több részletről nem számolt be a sajtó. Hernádi Zsolt MOL-vezérigazgató, a Corvinus kuratóriumának elnöke korábban megjegyezte, hogy szerinte, a botrány politikailag motivált volt, később pedig azt mondta Ádám visszavételéről: ez egy munkáltatói jogkör, a munkáltató pedig az egyetem.