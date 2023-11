Elsodródott az Antarktisztól a világ legnagyobb jéghegye

A világ egyik legnagyobb jéghegye az A23a, amely 1986-ban vált le az antarktiszi Filchner-selfjégtábláról. Akkor még az óceán fenekéhez tapadva hosszú évtizedekig a Weddell-tengerben maradt, most azonban elkezdett az Antarktisz vizein túlra sodródni – írja a Guardian a Brit Antarktiszkutató Intézet jelentése nyomán.

photo_camera A közel egymilliárd tonnás A23a jéghegy egy műholdképen Fotó: HANDOUT/AFP

A legfrissebb műholdfelvételek azt mutatják, hogy a közel egymilliárd tonnás jéghegy most gyorsan elsodródik az Antarktiszi-félsziget északi csücske mellett, amit az erős szelek és áramlatok is segítenek. A jéghegy körülbelül háromszor akkora, mint New York, a felszíne mintegy 4000 négyzetkilométeres.

Andrew Fleming, a Brit Antarktiszkutató Intézet távérzékelési szakértője szerint a jéghegy már egy éve sodródik nagyon lassan, de a mozgása most felgyorsult, és a Déli-óceán felé halad. A szakértők szerint lehetséges, hogy Dél-Georgia-szigetnél ismét megfeneklik, ami súlyos problémát jelentene az Antarktisz élővilága számára. A szigeten ugyanis fókák, pingvinek és tengeri madarak milliói szaporodnak, és a környező vizekben táplálkoznak, és az A23a elvághatná ezeket az utakat.

Oliver Marsh, a Brit Antarktiszkutató Intézet gleccserszakértője viszont azt mondja, hogy egy ilyen méretű jéghegy elég sokáig fennmaradhat a Déli-óceánban, és északabbra, Dél-Afrika felé haladhat. Ezzel a környezeti katasztrófától megmenekülhet a Dél-Georgia-szigetek élővilága, ott viszont a jéghegy a hajózást zavarhatja meg.