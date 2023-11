A Mi Hazánk önkormányzati választásos kavarása állhat a csütörtöki rendkívüli parlamenti ülés középpontjában

A csütörtöki rendkívüli parlamenti ülésen tárgyalni fogják a Mi Hazánk múlt héten benyújtott törvényjavaslatát, amellyel már a jövő évi önkormányzati választások szabályait is átírnák. Egy másik javaslatuk is felkerült a napirendre, amivel az országgyűlési választás szabályait is módosítanák. A napirendet itt lehet megnézni.

Kedden reggel írtuk meg, hogy meglepetésre a hétfői és a keddi rendkívüli ülés után csütörtökre is összehívnak egy soron kívüli parlamenti ülést Kocsis Máté javaslatára. Azt írtuk, a napirendi javaslat szerint ezen az ülésen meg kell majd tárgyalni az Állami Számvevőszék 2022-es tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és az annak elfogadásáról szóló határozati javaslatot. Ám, mint kiderült, lett érdekesebb tárgyalni való is ezen az ülésen.

photo_camera A Mi Hazánk képviselői a parlamentben. Fotó: Németh Dániel/444

A Mi Hazánk ugyanis a múlt héten benyújtott egy törvényjavaslatot az önkormányzati választás szabályainak módosításáról. Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője az igazságosabb és arányosabb önkormányzati választásokkal indokolta a módosítót. Ebben visszaállítaná a Fővárosi Közgyűlés megválasztásának korábbi rendszerét, amit éppen a Fidesz változtatott meg 2014-ben, mert akkor így jött ki jobban neki. Előtte tisztán listás szavazáson állt össze, hogy kik alkotják a Fővárosi Közgyűlést. 2014 óta az a rendszer, hogy a közgyűlés tagja a főpolgármester, a 23 polgármester, a maradék 9 hely pedig a nem győztes polgármesterekre adott töredékszavazatok alapján kompenzációs listákról lehetett bekerülni.



Most viszont úgy áll a dolog, hogy egyébként a Fidesznek ez most nem a legkedvezőbb rendszer, tisztán pártlistással jobban járna, hiszen a legerősebb párt Budapesten is, bár többsége nincs.

A visszamódosítást amúgy egy hónapja Fodor Gábor volt SZDSZ-es politikus dobta be, fel is karolta szépen a kormánysajtó, baloldali ötletnek mondva azt. Mostanra pedig ebből a baloldali ötletből lett Mi Hazánk-módosító. A Fidesz a Szabad Európának októberben még azt írta Fodor Gábor ötletéről, hogy „a Velencei Bizottság állásfoglalása alapján a választástól számított egy éven belül nem lehet módosítani a szabályokon, így ez nem időszerű felvetés”.

Úgy tűnik meggondolták magukat és a házbizottság zárt ülésén napirendre engedték az amúgy a Fidesznek kedvező javaslatot. Ezzel párhuzamosan egy már annyira nem kedvező Mi Hazánkos javaslatot is tárgyalnak majd, ami az országgyűlési választás szabályairól szól. Az előterjesztők szavazatarányos mandátumelosztást szeretnének a parlamenti választáson, nagyobb hangsúlyt kapnának a listás szavazatok. Meglepő lenne, ha ez a törvényjavaslat a vitán túljutna. Az önkormányzati választásra vonatkozó szabálymódosítás viszont gyanúsan a kormánypárt kezére játszik. Máskor is előfordult, hogy Mi Hazánk-közeli képviselő javaslataként futott be a Fidesznek kedvező módosítás a parlament elé, emlékezzünk csak Volner Jánosra.