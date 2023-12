Antiszemitizmus miatt lemondatták a UPenn elnökét

Antiszemitizmus vádjával lemondatták a Pennsylvaniai Egyetem elnökét, Elizabeth Magillt, miután nem volt hajlandó megmondani, hogy szankcionálják-e a hallgatókat, akik zsidó származású csoporttársaikat zaklatják, bántalmazzák, vagy használják a „Folyótól a tengerig” jelmondatot. Hogy miért problémás a szlogen, amit civilek és politikusok százezrei használnak a palesztin elnyomás ellen, arról itt írtunk bővebben.

A Pennsylvaniai Egyetem – közismert nevén UPenn – az Egyesült Államok egyik legrégebbi és legrangosabb egyeteme, a Harvarddal, a Columbiával és a Yale-lel együtt tagja a Borostyán-ligának. A kampuszon a BBC forrásai szerint megszaporodtak a zsidóellenes és az iszlamofób támadások is a gázai-izraeli háború kezdete óta. Magillt két zsidó diák perelte be, miután több szóbeli támadás is érte őket az egyetemen az elmúlt hetekben.

A meghallgatáson a republikánus kongresszusi képviselő, Elise Stefanik azt kérdezte Magilltől, hogy szerinte sérti-e az egyetem etikai kódexét „a zsidók népirtására való buzdítás”, amire az elnök azt felelte:

az attól függ. Ebben csatlakoztak hozzá két másik top egyetem, a Harvard és az MIT elnökei is, akik szintén részt vettek a tárgyaláson. A (volt) elnök szerdán a fenti videóban kért bocsánatot a meghallgatáson elhangzottakért, és azzal védekezett, hogy az Egyesült Államok alkotmányával összhangban az egyetemen szólásszabadság van, a beszéd önmagában nem büntetendő.

Magill szavai miatt az egyetem egyik fő támogatója, a Stone Ridge Asset Management visszamondta száz millió dolláros szerződését az intézménnyel.

Lemondása ellenére továbbra is az egyetem oktatója marad.