Hölgyeim és Uraim, íme a Helytállás Legnagyobb Szobra: a karácsonyfa, aki már 365 napja áll!

Vannak hősök és vannak Hősök. Meg van a HŐS, akit egész egyszerűen nem lehet túlszárnyalni.

Ilyen HŐS Klára, aki nemrég ezt a fotót küldte nekünk:

photo_camera Fotó: Olvasónk, Klára

Igen, ez bizony az, aminek látszik. Klára karácsonyfája az elmúlt 365 napban szerető családi körben múlatta idejét (állítólag időnként még le is porolták, ami aztán tényleg mindennek a teteje), a törődés pedig láthatóan kifizetődő volt: a Helytállás Legnagyobb Szobra (HLSZ) olyannyira szép állapotban van, hogy simán kibírna még bárhány karácsonyt!

Csakhogy a HLSZ most veszélybe került! Ezt nem engedhetjük!

Klára kétségbeesett levélben tudósított a fennforgásról. Mint írta:

„Komoly családi és baráti vita van kibontakozóban! Egyes party pooperek szerint ki kell, hogy dobjam azért, hogy indulhasson a versenyen Ő, aki tőlem már kiérdemelte a Helytállás Ultimális Szobra díjat, és jutalomképpen fel is díszítjük ma délután. Please, please, please, hadd ne kelljen lerongyolnom pizsamában az esőbe!” Hadd oszlassak el ezzel kapcsolatban egy félreértést: a Helytállás Szobrai épp attól állnak helyt, hogy minél tovább képesek a szívünkben őrizni az ünnep meghittségét. Bár vannak, akik időközben elbuknak (akár családi nyomásra, akár más, ismeretlen okból), és végül megszabadulnak házikedvencüktől az év során, azok is méltók a megemlékezésre, hiszen mondjuk egy szeptember közepén kidobott karácsonyfa olyan mértékű lázadás a vízkereszti konvenciókkal, amelyek a kidobás szomorú kényszerébe hajszolják az egyszeri fatulajdonost, hogy fejet kell hajtanunk előtte.

Na de aki 365 napig bírja, és még folytatná? Annál nagyobb HŐS nincs! Gondoljatok csak bele, hová fejlődhet még Klára fája? Mennyit bírhat még? Láthatja a jövő nagy pillanatait? Én őszintén remélem, hogy igen, hiszen kell valami, amiben hihetünk még ebben a latyakos-esős-nyomorult világban.

photo_camera Elragadott a hév, úgyhogy kénytelen voltam kicsit kidekorálni Őt.



Szóval amellett, hogy epedve várom a feldíszített verziót, egyben határozottan tiltakozom is a kidobás ellen! Ha eddig eljutottunk, innen már nem lehet megállni!

Én hajlandó vagyok akár petíciót indítani, levelet írni a Jézuskának, imaláncot kezdeményezni, de még ennél radikálisabb lépésektől sem zárkózom el. Egyben innen is kívánok minden kedves olvasónknak boldog karácsonyt, és köszönöm, hogy egész évben velünk voltak, és együtt örvendeztünk a Helytállás Szobrainak! Nélkületek ez az impozáns lista sosem jöhetett volna létre, soha nem szurkolhatunk volna ennyi lelkes versenyzőnek (különösképp annak a december 21-i példánynak, akit Haszán kolléga újfent kissé elhamarkodottan győztesnek hirdetett). Maradjatok velünk a következő 365 napban is!

Az elmúlt 1 év szpottolásait pedig itt lehet megtekinteni.