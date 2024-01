Tóth Gabi 2023-ban megtanulta, hogy nem lesz áldozat, és azt tanácsolja, hogy ne engedd magad debilizálni

Sose feledi 2023-at Tóth Gabi énekesnő - legalábbis ez derül ki Instagram-posztjából, amelyet még az év végi összegzések időszakában tett közzé.

Az rögzíthető tény, hogy 2023-at Tóth Gabi vonatkozásában nem nagyon tudjuk elfelejteni mi sem, ugyanis a tavalyi volt az az év, aminek legalábbis a második felét gyakorlatilag elfoglalta az énekesnő válása - annak ellenére, hogy maga az érintett többször is jelezte, nem nagyon szeretné, ha róla és a magánéletéről szólnának a hírek. Ennek ellenére - vagy tán épp emiatt - a keresztényi értékrendet magáénak valló művésznő a szakítás után két nappal már új párjával tekintette meg Pócs János dinnyéit, üzent koncertről az őt támadóknak, „nagy érzelmi kitárulkozásként” megénekelte a válást, majd gyorsan el is táncolta azt az új faszival, de még hosszú posztban is elmagyarázta, amit el szeretett volna magyarázni az üggyel kapcsolatban. Lényeg a lényeg: még karácsony előtt pont került a válási papírokra.

Minderről az énekesnő az Instán úgy vallott:

„Egy év, egy életre elegendő élménnyel, tapasztalással, megannyi kínnal és fájdalommal …testben és lélekben.. megannyi csodálatos pillanattal, amikor azt érzed, hogy nem lehetsz boldogabb… nehéz lenne mindent elmondani (talán majd egy könyvben).” Mint írja: sok hibájából tanult, és sok emberi játszmából is, összességében pedig megtanulta, hogy

„nem leszek áldozat és kijövök ebből a rohadt szerepből.” Tóth Gabi ezután ad néhány tanácsot is. Ilyeneket:

„Ne engedd, hogy “debilizáljanak”, hogy nem vagy jó és erős…, ha azt érzed, hogy megmásítják a valóságod, akkor menj, fuss…”

„Ne engedd, hogy irányítsák az életed.. ha a családod teszi, akkor se, ha a barátaid, akkor se... ha ezt érzed, akkor feltételekkel szeretnek.. merj onnan kilépni, mert mérgezni fog… nagyon… ha lépsz, könnyű leszel és szabad! Erős és bátor! Jogod van az érzéseidhez!”

„Nem vagy egyedül!”

„Elég egy ember önzetlen szeretete…”

„Elég egy mosoly a gyermekedtől, aki lát téged és azt szeretné, hogy boldog legyél, mert akkor fogja érezni a biztonságot! Te is érezni fogod a biztonságot! Meg lehet találni! Magunkban...”

„Fel tudsz állni!”

„Magadért tedd meg! Gyermekedért tedd meg!”

„Szintet lépsz, ahol feltétel nélküli szeretet vesz majd körül .. ezt biztosan állíthatom🙏🏻”

Az énekesnő állítása szerint nem akarja osztani az észt, és közhelyeket sem akar puffogtatni, ám kislány korában megfogadta, hogy bátorítani fogja az embereket, hogy nekik is jár, hogy megérdemlik „a szeretetet, a jót, a szépet, a nehezet, a fájdalmat, a boldogságot, a pihenést, az utazást, a szerelmet, az életet!”

Tóth Gabi posztjában azt írja, számára 2024 a megélések és újrakezdések éve lesz, tiszta lap, ami mindenkinek jár. Egyben megköszönte „sok szép levelet és a sok gúnyt is”, zárásként pedig annyit üzent:

„Legyetek bátrak! Ne féljetek!” Az énekesnőnek egyébként valóban kész hullámvasút volt az éve:

Tavasszal még attól rettegett, hogy nem tudja visszafizetni a lakáshitelét és lavórban kell fürdenie.

Kicsit később a Várkert Bazárban egy Fidesz fórumon már ő melegítette be a közönséget Szijjártó Péter előtt.

Ezután helyretette azokat, akiknek az interneten nagy a pofájuk, de amúgy beszariak.

Megünnepelte Orbán Ráhellel a bababolt első születésnapját.

A szakmai csúcs a nyáron érkezett el: ő lett az év női előadója a közmédiánál.

Ezután már bátran üzente meg azoknak, akik „mindent elkövetnek”, hogy „elássák” őt, hogy marad!

És a válási mizéria még csak ezután jött. Hogy lesz-e könyv mindebből a sok történésből, az a jövő zenéje, addig is töltekezzünk a tanácsokból, amelyeket eme eseménydús év után az énekesnő megosztott velünk. Legyünk bátrak, ne féljünk!