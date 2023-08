Tóth Gabit eddig a kereszténysége miatt, most meg már azért üldözik, mert mer szabadon szeretni

Először lépett színpadra Tóth Gabi azóta, hogy bejelentette: elválik a férjétől, Krausz Gábortól. A Blikk szerint az eseményen az izgatottan várakozó közönséghez intézett egy kis beszédet, amelyben elmondta: „Sok támadást kapok, amiért merek önmagam lenni, merek szabadon szeretni és felvállalni magam.” Majd elénekelte az Ez vagyok én című számot.

Tóth Gabi korábban is sokat foglalkozott azzal hogy miért nem szeretik őt éppen az emberek.

Vallott már arról is, hogy a saját bőrén érzi a keresztényüldözést, vagy éppen arról, hogy katolikusként kénytelen protestálni. A tavalyi választások után elmagyarázta, hogy nincs köze a politikához, és nem is kellett megvenni őt, „hiszen mindig is ez volt az én hitem szerinti, valódi közösségem.” Olyan is volt, hogy elnémította az oldalait, mert annyian támadták, ez azonban nem tartott sokáig, azóta elmélkedet már azon is, mennyire beszariak a névtelenül kommentelő emberek, és megüzente azt is, hogy hiába próbálják kikészíteni, maradni fog, és folytatja a munkát.

És miután az apolitikus énekesnő tavaly elénekelte a Himnuszt a Fidesz kampányzáró ülésén, idén is vett már részt fideszes fórumon, sőt, levezetésként még Orbán Ráhel bababoltjának egyéves szülinapi buliján is megjelent.

Idén egyébként ő lett az év női előadója a közmédiánál. Pedig nem könnyű év ez sem: tavasszal rettegett már attól is, hogy nem tudja majd visszafizetni a lakáshitelt, és a földön kell majd aludniuk férjével.

Erre azonban nem fog sor kerülni: a ház elkészült, a férje pedig kiköltözött onnan.

Hogy az eddig a kereszténység tanaival maximálisan azonosuló énekesnő mit értett szabadon szeretés alatt, azt egyelőre nem tudni. Mindenesetre a Magyar Pékszövetség végül úgy döntött, hogy augusztus 20-án a házassági esküjét már megszegő énekesnő az Ország Kenyerét már nem szegheti meg.