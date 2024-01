Biden: A választás tétje az amerikai demokrácia

photo_camera Joe és Jill Biden érkezik a január 5-ei kampánygyűlésre Fotó: MANDEL NGAN/AFP

„Ma azért vagyunk itt, hogy választ adjunk a legfontosabb kérdésre: a demokrácia még mindig Amerika szent ügye? Ma ezt a szent fogadalmat teszem önöknek: az amerikai demokrácia védelme, fenntartása és megőrzése továbbra is az elnökségem középpontja marad, ahogyan eddig is az volt. Amerika! Elkezdődött a választási év, ezért világosan kell látnunk: a demokrácia a tét.”

Ilyesmiket mondott pénteki nagy beszédében, ha úgy tetszik, a kampány nyitányán Joe Biden amerikai elnök. Az időzítéssel és a beszéd központi motívumaival egyértelművé tette, mire és kire gondol. Ma van a washingtoni törvényhozás elleni, több halálos áldozattal járó támadás harmadik évfordulója: az akkor éppen leköszönni nem akaró Trump volt az, aki az erőszakba torkolló nagygyűlést összehívta, és a résztvevőket akcióra biztatta. Emiatt több bírósági eljárás is folyamatban van ellene, 91 vádpontban próbálják elmarasztni az ország számos bíróságán, és még az is felmerült, hogy el sem indulhat a választáson zendülés szítása miatt. Ha azonban a bíróság nem állja útját, akkor Trump nem csak a republikánus előválasztásnak, hanem a novemberi elnökválasztásnak is esélyese lehet, Biden népszerűsége ugyanis - újraválasztásra váró elnökhöz képest - elég alacsony.

Ilyen körülmények között döntött úgy a Biden-kampány, hogy ráfordul Trumpra, akit maga az elnök eddig csak ritkásan kritizált, mert nem akarta, hogy minden róla szóljon. Biden friss beszédéből látszik, hogy az egyik legfontosabb kampánytémája a demokrácia védelme lesz egy olyan politikai ellenféllel szemben, aki nem is titkolja, hogy diktatórikus lépésekre készül.

„Donald Trump kampánya róla szól - nem Amerikáról, nem önökről. Donald Trump kampánya a múlt megszállottja, nem a jövőé. Trumpnak a demokrácia elleni támadása nem csak a múltjához tartozik. Ez az, amit a jövőre nézve ígér” - mondta Biden. „Azzal, hogy megpróbálta átírni a január 6-ai tényeket, Trump ugyanúgy megpróbálta ellopni a történelmet, ahogyan megpróbálta ellopni a választásokat. De mi tudtuk az igazságot, mert a saját szemünkkel láttuk. Trump csőcseléke nem békés tiltakozás volt. Ez egy erőszakos támadás volt. Zendülők voltak, nem hazafiak. Nem azért voltak ott, hogy fenntartsák az alkotmányt. Azért voltak ott, hogy lerombolják az alkotmányt”.

photo_camera Donald Trump iowai beszéde Fotó: CHRISTIAN MONTERROSA/AFP

Trump péntek este Iowában, több száz támogatója előtt tartott beszédében vágott vissza Bidennek, sötét képet festve az Egyesült Államokról. Hazáját bukott nemzetnek nevezte, amelyet „terroristák” és az amerikai-mexikói határon keresztül özönlő, „elmegyógyintézetekből” érkező bevándorlók sújtanak. Továbbá századszor is elismételte azt a valótlan állítását, hogy a 2020-as választ elcsalták.

„Önök közül senki sem hisz abban, hogy Amerika elbukik. Tudjuk, hogy Amerika győztes. Ez az amerikai hazafiság” - mondta Biden. „Mindannyian tudjuk, hogy ki az a Donald Trump. A kérdés, amire válaszolnunk kell: kik vagyunk mi?” (Guardian)