Egy hónapig nem volt Vodafone-szolgáltatás két nógrádi faluban

Rendelet kötelezi a mobilszolgáltatókat, hogy ha műszaki hiba miatt megszűnik a szolgáltatásuk valahol, azt 72 órán belül ki kell javítaniuk.

Két nógrádi településen, Szendehelyen és Nőtincsen ehhez képest tavaly, 2023. december 6-ától idén 2024. január 10-éig nem volt internet és telefon a Vodafone hálózatában.

Az eredeti ok az volt, hogy a hó kidöntötte az MVM néhány oszlopát, ám a javítás érthetelenül sokáig húzódott.

A Vodafone és az MVM egymásnak ellentmondó és félrevezető információkat közölt az ügyfelekkel.

Amint a sajtó érdeklődni kezdett, a szolgáltatás órákon belül helyreállt.

2023. december 6-án váratlan időjárási esemény történt Nógrád megyében: több centiméternyi hó esett. Ennek az lett az egyik következménye, hogy 2 mesés nevű településen, Szendehelyen és Nőtincsen elment a Vodafone mobilszolgáltatása. Mint utóbb kiderült, azért, mert kidőlt néhány MVM-es villanyoszlop, így megszűnt az áramszolgálatás egy átjátszótoronyban.

A mobiltelefon- és mobilinternet-szolgáltatás hiánya ezen a környéken nemcsak kellemetlen, de potenciálisan veszélyes is lehet, az orvosi ügyelet az egyik településen például csak mobilon érhető el.

Az egyik poént gyorsan lelőném: a szolgáltatást egy teljes hónap elteltével sem állították helyre, teljes homályban hagyva az előfizetőket arról, hogy megcsinálják-e valaha. Közben egymásnak ellentmondó és legalább egy esetben kifejezetten félrevezető információkkal látták el az érintetteket. Majd miután január 9-én megtudták, hogy érdeklődöm, szinte azonnal vissza tudták kapcsolni a szolgáltatást. Közben ráadásul azt is megtudtam, hogy az MVM korábban kikotyogta egy ügyfélnek, hogy a torony áramszolgáltatását igazából már december 15-én, bő egy héttel a kimaradás kezdete után helyreállították, így továbbra is rejtély, hogy a Vodafone miért nem sietett megoldani a problémát három héten át.

De haladjunk tovább időrendben!

December 6-án tehát leesett a hó, és elment a net meg a telefon a két falu Vodafone-ügyfeleinél. Az egyikük, X. 10-én kereste meg először a szolgáltatót. Másnap, 11-én mailben tudta meg, hogy áramszünet okozta a bázisállomás leállását, és hogy a cég „felelős munkatársai” dolgoznak a problémán.

X. december 19-én érdeklődött újra. Ekkor 13 napja nem volt szolgáltatás, márpedig a mobilszolgáltatók működését is szabályozó NMHH-rendelet értelmében 72 órán belül kötelesek lettek volna kijavítani a hibát. Emiatt történhetett, hogy a Vodafone 19-ei válaszlevelében azt is elárulta, hogy a hiba elhárításán az MVM-mel közösen munkálkodnak. Hogy ez miért érdekes? A levélben a Vodafone így fogalmazott:

„Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a harmadik személy közreműködésének időtartama nem számít bele az 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 22. § szakasz (4) bekezdésében meghatározott 72 órás határidőbe.” Csakhogy az idézett bekezdés nem azt mondja, hogy az az idő nem számít bele a 72 órába, amikor harmadik fél is dolgozik a hiba elhárításán. A 4. bekezdés a valóságban arról szól, hogy ha a hiba kijavításához egy harmadik érintett fél ; például hatóság, közműszolgáltató vagy ingatlantulajdonos – BELEGYEZÉSE szükséges, akkor

az az időszak nem számít bele a 72 órába, amíg ezt a beleegyezést az illető meg nem adja. Szó sincs arról, hogy ha más is dolgozik a szerelésen, akkor akármeddig lehet szerelni.

X. egy bő héttel később, 2023. december 27-én kereste újra a Vodafone-t, ekkor három hete nem volt net és mobilhálózat a két faluban. „Kérdeztem, hogy fel tudom-e mondani a szerződést kötbérmentesen, azt mondták, szó sem lehet róla. Kérdeztem, kell-e fizetnem a kieső időtartamra telefonszámlát, azt mondták, adjak be panaszt” – idézte fel.

Be is adta a panaszát, amire 2024. január 4-én kapott választ. Azt, hogy a panaszát nem tartották jogosnak, de „egyéni elbírálás alapján a kellemetlenségek miatt” 2000 forintot jóváírnak neki. A levélben megismételték azt a félrevezető információt, hogy „a harmadik személy közreműködésének időtartama nem számít bele az 22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet 22. § szakasz (4) bekezdésében meghatározott 72 órás határidőbe.”

A levélben azt is megírták, hogy

„az állomásunkat kiszolgáló vezeték továbbra is hibás. Ezzel kapcsolatban felvettük a kapcsolatot az MVM szolgáltatóval, akikkel együtt dolgozunk a mihamarabbi megoldáson.” Csakhogy X. se volt teljesen naiv, és két nappal korábban, 2024. január 2-án már felhívta az MVM-et.

Ők elárulták neki, hogy „minden ismert hiba el van hárítva, ami itt volt hiba, az is el lett hárítva 2023.12.10-15. között.” X. a 444-nek elmondta, feljegyezte a beszélgetés sorszámát, így ha a Vodafone vagy az MVM utólag le is akarná tagadni, elvileg bizonyítható, hogy ez hangzott el. A kétségbeesett X. január 4-én még egyszer megkereste a Vodafone-t, amely ekkor már arról panaszkodott neki, hogy a kérdéses torony nehezen megközelíthető helyen van. Mintha nem rajtuk múlt volna, hogy hová telepítik a berendezéseiket.

Azt hiszed, ennél több ködösítés nem fér bele egy sztoriba? Tévedsz.

Miután tudomást szereztem az ügyről, január 9-én kérdéseket küldtem a Vodafone-nak. Ezekre január 10-én délután 17:16-kor kaptam választ, aminek mindjárt jelentősége lesz. A válaszban a Voda azt írta, hogy

„a bázisállomás csak földúton, az oszlopállításhoz és újravezetékezéshez szükséges gépekkel és eszközökkel nehezen megközelíthető helyszínen található, így az MVM a bázisállomás újraindításához szükséges áramszolgáltatást a mai napig nem tudta helyreállítani.” Érdemes felidézni, hogy az MVM rég elárulta, hogy már december 15-én végeztek mindennel.

„A lakossági ügyfelek természetesen jogosultak kompenzációra” – írta a Vodafone nekem, nem tudva, hogy tudom, pár nappal korábban ők maguk tagadták meg a kompenzációt legalább egy érintettől.

A Vodafone január 11-én 11:55-kor egy újabb mailben a következő félmondattal egészítette ki az előző nap küldött válaszát:

„Az MVM tegnap (vagyis január 10-én – a szerk.) késő délutáni tájékoztatása szerint legkésőbb hétfőig helyreállítják a szolgáltatást.” Most jön a csattanó: az érintett január 11-én, néhány perccel a fenti mail után rám írt, hogy 12:46-kor arról kapott értesítést a Vodafone-tól, hogy

„a szolgáltatásodat érintő hiba 2024.01.10 10:05-kor elhárításra került”. Emlékeztetnék, hogy ezután 7 teljes órával írta nekem tényállításként a Vodafone, hogy az MVM addig a pillanatig sem tudta helyreállítani az áramszolgáltatást.

Vagyis az ügyben a különböző feleknek egymás után küldtek egymásnak gyökeresen ellentmondó tényállításokat, amik egyszerre nem lehettek igazak, a szolgáltatást viszont tízszer annyi idő után állították helyre, mint amit a rendelet előír.

A Vodafone is érezhette, hogy az ügyet sajátosan intézték, mert 11-én arról is mailt írt X.-nek, hogy aránylag jelentős kötbérre is jogosult, miközben korábban a kompenzációs kérelmét jogtalannak mondták ki.