Nagy többséggel szavazta meg az EP a Magyarország elleni lépésekre felszólító határozatát

JUST NOW:



The @Europarl_EN has approved a joint resolution calling on the European Council and the Member States to take action and to determine whether HU has committed serious and persistent breaches of EU values under Article 7(2) TEU.



This is a significant development. 1/3 pic.twitter.com/wV7I7Iuokn — Petri Sarvamaa (@petrisarvamaa) January 18, 2024

Nagy többséggel fogadta el csütörtökön az EP azt a javaslatot, aminek értelmében a Parlament felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy lépjenek a jogállamiságot sorozatban megsértő Magyarország ügyében. 345 igen és 104 nem mellett 29-en tartózkodtak.



Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem sokkal a szavazás előtt arról tweetelt, hogy előző nap, a téma parlamenti vitája során a liberális képviselők támadták Magyarországot.

Liberal MEP’s attacked Hungary once again in the @Europarl_EN yesterday. They want to give money to #Ukraine for 4 years, while the European elections are just 5 months away. They essentially want to strip people of their rights to make decisions on their future. What an… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 18, 2024

Csakhogy a valóság az, hogy az egész javaslat egy jobbközép, néppárti finn képviselő kezdeményezése.

Ezek után következhet a már beígért per az uniós bíróságon, amit az EP indít a Bizottság ellen, amiért az annak ellenére folyósította a Magyarországnak járó támogatás egy befagyasztott részletét, hogy az ország az EP szerint nem teljesítette a jogállamisági feltételeket. De szerepelt a felvetések között Magyarország szavazati jogának elvétele az Európai Tanácsban.



A mai szavazás politikailag jelentőssé válhat ugyan, de olyan értelemben nem feltétlenül lesz gyakorlati következménye, hogy annak eredménye nem kötelező a Bizottságra nézve.