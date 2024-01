A Kúria kimondta, hogy nem kell kifizetnie a 300 milliós bírságot a Ryanairnek az extraprofitadó áthárítása miatt

A Ryanair javára döntött a Kúria, így a légitársaságnak nem kell kifizetnie azt a 300 millió forintos bírságot, amelyet a fogyasztóvédelmi hatóság rótt ki rá.

A történet közel két éve kezdődött, mikor a kormány extraprofitadó címszó alatt a légitársaságokra is adót vetett ki. Ezt az intézkedést a Ryanair idiótának nevezte, és a költséget áthárította az utasokra. Ez utasonként 3900 forintot plusz költséget jelentett.

A fogyasztóvédelmi hatóság ezután szabta ki a 300 millió forintos bírságot, mivel állítása szerint a földi kiszolgálást végző szervezet minősült az adó alanyának, ezért az adó áthárításakor a Ryanair átverte az utasait.

A légitársaság az Alkotmánybírósághoz nyújtott be panaszt, ám az 2023-ban elutasította. Ekkor a vállalat azt mondta, az EU Bíróságig is elmennek az ügyben. Nyáron azonban a Fővárosi Törvényszék megsemmisítette a fogyasztóvédelem határozatát, mire a hatóság fellebbezett, és a Kúriára vitte az ügyet. A Kúria most megállapította: a fogyasztóvédelem tévesen állította, hogy a Ryanair csak azt a látszatot keltette, mintha ő lenne az új adó alanya, hiszen valóban ő volt az új adó alanya.