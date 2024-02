Gáspár Győző eddig nem tudta, ki az a Dúró Dóra, de következő szülinapjára már meghívta díszvendégnek

Az ötvenéves Gáspár Győző (a jelzőt nem én emeltem ki, hanem a riporter) adott kimerítő interjút a Naphire.hu-nak, amelynek már a felütése is izgalmasra sikeredett.

Azt már mi is megírtuk, hogy a Fidesz-szimpatizáns, Mészáros Lőrinc-rajongó és Fradi-szurkoló Győzike egy törökországi szállodában ünnepelte az 50. születésnapját, de levélben felköszöntötte Szijjártó Péter külügyminiszter és Novák Katalin köztársasági elnök is.

Nem várt eredménye lett az erről készült TV2-riportnak, hogy Dúró Dóra dörgedelmes Facebook-posztban tette fel a mindenkit izgató kérdést:

Kossuth-díjat is kap Győzike?

Gáspár nem hagyta szó nélkül a dolgot, és a Mandinerben üzent a Mi Hazánk politikusának.

Innen vette fel a fonalat a Naphíre.hu, hogy aztán újabb izgalmas elemekkel bővüljön a Gáspár-születésnap története.

Én úgy hallottam, hogy te kibéreltél egy kastélyt - kezdte a riporter. „Hála a jóistennek igaz” – erősítette meg a hírt Gáspár Győző, elárulva azt is, hogy örül neki, hogy erről nem írt a bulvármédia, ő pedig senkit nem hagyott posztolni az eseményről. Pedig voltak sokan, 254-en a buliban, „nagyon-nagyon komoly emberek voltak, szerintem ha a magyar bulvár megtudná, vagy a magyar emberek megtudnák, vagy pár ellenzéki újság megtudná, hogy kik voltak az én születésnapomba, akkor hanyatt dűlne”.

Ezek után a riporter alaposan megsorozta kérdésekkel Győzikét:

Politikusok voltak?

Mondjuk rá.

Fideszes politikusok voltak?

Hmmmm... lehet.

Ellenzéki politikusok voltak?

Öööööööööööööö, azok nem voltak.

Akkor Gyurcsány Ferencet vagy Dúró Dórát nem hívtad.

Dúró Dórát nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem hívtam meg. Viszont innen üzenem Dúró Dórának, hogy jövőre, az 51. születésnapomra szeretném őt sok szeretettel meghívni nagy tisztelettel, kedves családjával együtt. Mert ő engem nem ismer, és egyből betámadott. Szóval kedves Dóra, szeretném önt meghívni az 51. születésnapomra, amit ismét majd valami nagy helyen fogok rendezni, és ön lesz a díszvendég.

A riporter ezek után szerette volna megtudni, ismerte-e Dúró Dórát Gáspár Győző az ominózus posztja előtt.

„Fogalmam se volt, hogy ki az a Dúró Dóra, azt se tudtam, hogy létezik vagy nem létezik” – így Győzike. Azt végül nem tudtam megszámolni, hogy a félórás interjúban hányszor ejtette ki a száján Gáspár Győző a titok szót a szülinapi bulival kapcsolatban (húsz körül elvesztettem a fonalat), úgyhogy maradjunk annyiban, hogy rengetegszer hangsúlyozta, hogy az egész buli TITOKBAN lett szervezve, a pincérektől a „szekuritéig” mindenkinek ki volt adva (még a vendégeknek is), hogy erről tilos posztolni, vagy bármit megosztani, mert „akkor nagy baj lesz, itt kötbér van”. És ez az egész olyannyira titkos a mai napig, hogy a hosszú interjúban, amiben a buliról, annak szuperségéről és nagyszabású mivoltáról értekező Gáspár még azt sem volt hajlandó elárulni, hogy milyen zenekar játszott TITKOSAN ebben a buliban.

„Jól zenélt. Jól énekelt. Jó volt, tényleg most minek beszéljek róla, hogy azért, hogy most megint támadjanak, egy ilyen februárban legyen mit írni a bulvárnak?”

A kastélyt se árulta el, mire a riporter - hogy kihúzza a kommentelők méregfogát - inkább maga kérdezte meg, hogy honnan volt pénze ilyen mesebeli helyszínre Győzikének, mert ilyet „nem tud mindenki kibérelni”. Mire Gáspár:

„Hogy volt erre pénzem? Hát gyerekek, dolgozok annyit, hogy volt erre pénzem. Meg a Bea asszony, meg az Evelin, meg a Virág segített nagyon sok mindenben... Hát persze hogy volt rá pénzem, most azért álljon meg a menet... Nehogy már az 50. születésnapomat ne tartsam meg, mert most Dúró Dórának nem tetszik, hogy nekem születésnapom volt. Hát ha majd neki is lesz szülinapja, felköszöntöm őt.”

És hogy kik voltak akkor mégis ott? Szakmából is, innen is, onnan is - tudtuk meg, majd a riporter kérdésére, miszerint barátok voltak-e, Gáspár lefegyverző őszinteséggel vágta rá:

„Nekem nincsenek barátaim... Nekem olyan barátaim vannak, akik érdekbarátok.” Innen tudtuk meg, hogy a meghívottak mind olyan emberek, akikkel Gáspár az elmúlt 24 hónapban együtt dolgozott (és akiket szeret és nagyra tart, bár ezt az interjú korábbi pontján mondta).

50 évesen az embernek már nem kell barát, elég a feleség meg a két gyerek meg a két kutya. Bőven elég - tudtuk meg Gáspár Győzőtől. Ezernyi művész van ma Magyarországon, miért jár Gáspár Győzőnek elnöki vagy külügyminiszteri köszöntés - szólt a következő kérdés, mire Győzike elő is pattintotta a két levelet, amit a riporter be is olvasott a műsorban. A Szijjártó-féle levélben a miniszter bokros teendőire hivatkozva fejezte ki sajnálatát, amiért nem tudott részt venni a jeles eseményen, majd igazi politikusként hozzábiggyesztett még néhány buzdító szót:

Engedje meg, hogy ezúton megköszönjem a magam és kollégáim munkáját méltató szavait, amelyekre a jövőbeli hasonló folytatásra történő biztatásként is tekintek. Ezúton szeretném Önt arra bátorítani, hogy a ránk váró, könnyűnek korántsem ígérkező esztendőben is töretlen elhivatottsággal és hittel tegyen közösségünk és nemzetünk érdekének megvédése és felemelkedése érdekében.

Ezután a riporter nagy vonalakban felolvasta Novák Katalin levelét is, ami szintén tartogatott meglepetéseket.

„Megkaptam a levelét, amelyben a köszönetét fejezi ki a munkám iránt, és meghív az újévet és a születésnapját ünneplő családi ebédre” - kezdődik az elnöki iromány.

„Ez is a kastélyos?” – néz fel meglepetten a riporter.

„Ez egy családi ebéd lett volna, egy nagyon zárt családi ebéd” - mondja Győzike, egy újabb rendkívül titkos TITKOT megosztva a közzel, ezúttal olyat, amiről valóban nem esett eleddig szó.

Majd, mintha mi se történt volna, visszatérünk a levélre. Novák épp vármegyejáráson van, erről számol be, különösen a nógrádi élményekről, majd gratulál Bea asszony szakácskönyvéhez, és még elküldte ajándékba egy könyvét is (talán ez lehetett az, de csak tippelek).

Gáspár ezután még egyszer elmondja, hogy már miért ne hívta volna meg ezeket az embereket a bulijába (akár kastélyosba, akár családi ebédelősbe), ha egyszer szereti a munkásságukat, és szeret velük együtt dolgozni.

Mit jelent, hogy együtt dolgozik velük? Jönnek a választások, segíti őket a munkában, kampányol. „Nekem itt júliusig munkám van” - mondta Gáspár - rákanyarodva az új témára. Az már egy korábbi interjúba elárulta, hogy egy Nógrád megyei faluban indulna polgármesternek, ahol nincs kihívója, ezt most meg is erősítette.

„Úgy áll a dolog, hogy már tuti, hogy én leszek a polgármester, nem lesz ellenfelem” – összegzett, de természetesen azt nem árulta el, hogy hol, az ugyanis egyelőre nem publikus. „Én egy nagyon jó polgármester leszek, én nagyon-nagyon szeretem ezt a falut, már most szeretem, és már most van a kasszánkban 11 millió forintunk... nagyon figyelem, hogy el ne tűnjön” – magyarázott terveiről.

Mi lesz az eddigi polgármesterrel? - adódott a kérdés. „Figyelj, találkoztunk... Hááát... Hogy fogalmazzak? Magyarul, vagy igazságot mondjak?” A riporter meglepő módon az igazságot akarta hallani, így Gáspár nem kertelt, és letette az asztalra, amit le kellett tenni:

„Hova már ő polgármesternek? Szétlopta már az egész falut.... Ennyi év után már mennie kell, mert a zsebe tele van.” Azt is megtudtuk, hogy ő – mármint a meg nem nevezett falu meg nem nevezett polgármestere – már alig várja, hogy vége legyen a polgármesterségének. „Ő úgy örül nekem, mint más a szelet kenyérnek, hogy ja de jó, hogy jön egy csávó, aki tényleg jön, és átveszi, én meg tényleg elmehetek és élvezhetem, amit eddig összeloptam.”

Azt viszont csak március 15. után tudjuk majd meg, hogy fideszes színekben indul, vagy sem, Gáspár elmondása szerint ez még nem dőlt el, de ő Fidesz-logóval indulna szíve szerint.

További terveit nagy vonalakban részletezte: készül az új Romantic-lemez, lesz turné is, és hát jönnek a választások. Sűrű év lesz ez az idei. Egyéb érdekességekért, például hogy milyen szeretne lenni az öltönyös-nyakkendős Gáspár polgármester, és hogyan foglakozik majd a gyerekekkel, tart-e attól hogy kiívója akad mégis (nem, mert ő már szeptember óta megalapozta a helyét, például sok csokit vitt a gyerekeknek), illetve hogy megvan-e már a pénz a temető felújítására, azt alább lehet megtekinteni.