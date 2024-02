Zuglóban bármely ellenzéki legyőzné a fideszest, de a momentumos Rózsa András népszerűbb a DK-támogatott MSZP-s Horváth Csabánál

A Medián felmérése szerint az ellenzéki polgármesterjelöltek közül a momentumos Rózsa Andrásra 38 százaléknyian, a DK által is támogatott szocialista Horváth Csabára 33 százaléknyian szavaznának a XIV. kerületben a kormányváltást akarók, mérte fel a Medián. Márpedig a kerületben ők vannak többségben, a HVG-ben közölt adatok szerint 53 százalékuk szeretne új kormányt, és csak 33 százalékuk mondta azt, hogy elégedett a mostanival. A felmérés szerint a kormányváltást akaró szavazók 7 százaléka egyikükre sem szavazna, 22 százalékuk nem tudta vagy nem szavaz választ adott.

A két ellenzéki jelölt mindegyike legyőzné az egyelőre meg nem nevezett fideszes indulót. A felmérés szerint ebben is jobban áll a CivilZugló Egyesület és Hadházy Ákos független képviselő által is támogatott Rózsa: ő 47:33 arányban nyerne, míg Horváthnál 44:32-es arány jött ki. Viszont ha mindketten elindulnak, akkor a matek szerint – a pártpreferenciákat is figyelembe véve – valószínűleg a fideszes induló nyerne, hiszen Horváth és Rózsa külön-külön nagyjából 23-28 százalékokat kapna, míg a fideszes jelölt 30 százalék körül lenne.

A pártok népszerűségi versenye is ezt támasztja alá. Eszerint Zuglóban a Fidesz-KDNP 29 százalékon áll, a DK-t és a Momentumot 12-12 százalékra, a Kétfarkút 11 százalékra mérte a kerületben a Medián, amely szerint 5 százalékon áll a Mi Hazánk, 2-2 százalékon az MSZP, az LMP és a Párbeszéd, 1-1 százalékon a Jobbik és a Mindenki Magyarországa.

link Forrás