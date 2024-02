Csatlakozna Giorgia Meloni pártcsaládjához a Fidesz, de csak az európai parlamenti választások után

Belép a Fidesz az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) pártcsaládjába, de csak az EP-választások után, mondta Orbán Viktor az olasz sajtónak a Hír TV szerint.

photo_camera Giorgia Meloni és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

„Az volt a terv, hogy a választások előtt belépünk, de most már csak a szavazás után tudunk. A válasz mindenesetre igen, készen állunk és csatlakozni fogunk a Konzervatívokhoz” – idézi Orbánt a La Stampa. Giorgia Meloni olasz kormányfő, a pártcsalád vezetője óvatosabban nyilatkozott. Az ügyet nyílt vitának nevezte, amelyet a választások után folytatnának le.

A Hír TV szerint ez a pártcsalád az, „amelyhez a Fidesz természetszerűleg a legközelebb áll, bár vannak olyan területek, melyen igen eltérő állásponton vannak. Ilyen például Ukrajna támogatásának kérdése. Kijev felfegyverzéséről jelentősen eltér egymástól a magyar kormánypárt és a Meloni vezette európai alakulat nézete.”

Meloniról – aki a Pesti Srácok szerint újabban Soros csatlósává vált – korábban olyan hírek keringtek, hogy a Fidesz felvételét az Ukrajnának szánt uniós pénzügyi támogatás elfogadásához kötné. Orbán Viktor a csütörtöki brüsszeli csúcs előtti napon Melonival tárgyalt, a csúcson pedig – feltételekkel ugyan, de – a többi tagállammal közösen elfogadta az Ukrajnának szánt támogatás tervét.

Orbánt már decemberben kérdezte a csatlakozásról a Le Point francia lap: „Való igaz, hogy tárgyalások folynak róla. Nagyon tiszteljük az olasz miniszterelnököt, aki az ECR-t vezeti. Tiszteljük Lengyelországot, amely az ECR másik nagy pártja. Örömmel lépnénk be az ECR-be” – mondta akkor, nem megfeledkezve másik kedvelt pártcsaládjáról, az Identitás és Demokrácia (ID) csoportról, amelynek Marine Le Pen is tagja. „Ő is közel áll hozzánk. Eléggé sajnálatos, hogy ennek a két blokknak, az ID-nek és az ECR-nek eddig nem sikerült megtalálnia az együttműködés módját.”

Orbán már tett kísérletet a közös hang megtalálására, meglátása szerint „ha a nem hagyományos jobboldali politikai pártok nem állnak készen az együttműködésre, akkor sohasem fognak többséget szerezni.”