Több mint 100 híresség állt a Pottyondy Edina által szervezett tüntetés mellé

„Nem térünk napirendre, nem lehetünk elég hálásak! Nincs elég kifejező szó arra a méretű támogatásra amit az elmúlt napban tőletek kaptunk. Számokban kifejezve: közel 30.000 érdeklődő jelzett vissza, több száz poszt és mystory született, minden független médium beszámolt az eseményről, és több mint 100 felelősségteljes és cselekedni vágyó híresség vállalta arccal és névvel, hogy az általunk megfogalmazott, de közös ügyünk mellé áll. Köszönjük a bátorságotokat! Mindenkiét aki velünk tart. Tudjuk, hogy ez a mai Magyarországon mekkora érték. Le a kalappal!” – írta Pottyondy Edina a pénteki influenszer tüntetés főszervezője Facebookon.

Mint azt kedden megírtuk Odakint most szörnyek járnak címmel tartanak tüntetést az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért pénteken a Hősök terén. A főszervező Pottondy Edina elmondta a 444-nek, hogy még soha nem szervezett tüntetést, és őt is megdöbbentette a nagy érdeklődés. A tüntetést az áldozatokért, a gyermekekért, az egészséges társadalomért hirdették meg a Novák Katalin köztársasági elnököt és Varga Judit fideszes politikust elsöprő kegyelmi ügy után. Pottyondyék felvették a kapcsolatot a gyermekotthonok érintettjeivel, abúzusok áldozataival, és olyan üzeneteket kaptak, hogy „olvasni is fájdalmas volt”. A tehetetlenség érzése volt bennük a legerősebb.

„Tudom, hogy hatalmas az apátia az országban, leválthatatlannak tűnik ez a családi részvénytársaság, de ha nem csinálunk semmit, az biztos nem segít. Hogy miért nem érdemes cselekedni, arra ezer érvet fel lehet hozni, hogy miért érdemes, arra csak egyet: ez a mi hazánk, itt szeretnénk élni, felnevelni a gyerekeinket, nem akarjuk elfogadni, hogy másodrendű állampolgárok vagyunk” – nyilatkozta a 444-nek.

Az ügy mellé álló hírességek névsora: