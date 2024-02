Wilders már hajlandó tárgyalni az Ukrajnának nyújtandó katonai segélyről

Geert Wilders holland szélsőjobboldali vezető hirtelen megváltoztatta eddigi álláspontját, szombaton azt írta, hajlandó megfontolni az Ukrajnának nyújtandó jövőbeni katonai segélyt, írja a Reuters. Wilders hónapok óta amellett érvelt, hogy Hollandiának le kellene állnia az Ukrajnának történő fegyverszállításokkal, mert arra nekik is szükségük van.

photo_camera Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP via AFP

Wilders szélsőjobboldali Szabadságpártja (PVV) novemberben nyerte meg a választást, de kormányt nem tudtak alakítani, azóta is keresik a koalíciós partnereket.

Hollandia Ukrajna egyik legnagyobb támogatója, az összeg 2024 végéig várhatóan meghaladja a 4,5 milliárd eurót. Wilders további katonai segélyekkel szembeni ellenállása volt az egyik akadálya annak, hogy a választási győzelme óta eltelt három hónapban nem tudott koalíciós kormányt alakítani. Az X-en szombaton közzétett bejegyzésében azonban váratlanul megváltoztatta álláspontját.

„A Szabadságpárt támogatja Ukrajnát, és hajlandó tárgyalni bármilyen segítségről” – írta, miközben törvénytelennek és barbárnak nevezte Oroszország Ukrajna elleni háborúját. Wilders potenciális koalíciós partnerei soha nem támogatták a segélyek leállítására irányuló terveit. Pénteken megismételték ezt az álláspontjukat, és közös nyilatkozatban több ellenzéki párt közölte, hogy folytatni kívánják Ukrajna gazdasági, politikai és katonai támogatását mindaddig, amíg szükséges.

A leköszönő miniszterelnök, Mark Rutte is hasonlókat írt az évfordulóra: „Hollandia veletek van. Még akkor is, ha ez sokáig tart, és még akkor is, ha nehéz”.

Rutte ügyvivő kormánya, ami az új kabinet felállításáig van hatalmon, pénteken bejelentette, hogy hamarosan 10 évre szóló biztonsági megállapodást ír alá Ukrajnával, hogy biztosítsa a jövőbeni segélyeket. Wilders tweetjében bírálta ezt a megállapodást, mondván, hogy nem egy ügyvivő kormány feladata ilyen hosszú távú megállapodásokat kötni.