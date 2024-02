Gera Zoltán lett a Vasas vezetőedzője

A labdarúgó NB II.-ben szereplő, a feljutásért harcoló Vasas bejelentette, hogy szerződést bontott Desits Szilárd vezetőedzővel, és a szakmai munka irányítását Gera Zoltán veszi át, akinek a stábjához Csizmadia Csaba is csatlakozik.

Desits Szilárd tavaly április 6-án váltotta Kondás Elemért a kispadon, az NB I.-ben nyolc meccsen irányította a csapatot, ezeken egy győzelem, négy döntetlen és három vereség volt a mérlege, míg az NB II.-ben 22 találkozón 11-8-3 volt a statisztikája.

Keddtől a vezetőedzői feladatokat Gera Zoltán látja el. A 97-szeres válogatott a Pécsi MFC (1997–2000), a Ferencváros (2000–2004; 2014–2018), a West Bromwich Albion (2004–2008; 2011–2014) és a Fulham (2008–2011) labdarúgója volt, visszavonulása után az FTC stábjában dolgozott Szerhij Rebrov mellett, majd 2019. június 7-től az U21-es válogatott szövetségi edzője volt, és a csapatot 35 meccsen irányította.

photo_camera Gera Zoltán örül a góljának csapattársa, Dzsudzsák Balázs mellett a foci-Eb selejtezőjének F csoportjában vívott Magyarország–Finnország meccsen a fővárosi Groupama Arénában 2014. november 14-én. Fotó: Illyés Tibor/MTI

Az A-válogatott szakmai stábját erősítve Marco Rossival is együtt dolgozott. Csizmadia Csaba Gyirmóton és Budafokon is volt vezetőedző, utóbbival 74 év után az első osztályba is feljutott.