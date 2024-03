Orbán kudarcosnak tartja az EU elmúlt 5 évét

Az Európai Néppárt (EPP) csütörtökön a bukaresti kongresszusán több mint 80 százalékos szavazattöbbséggel jelölte újabb mandátumra az Európai Bizottság (EB) elnöki tisztségébe Ursula von der Leyen jelenlegi elnököt. Az ismert okokból a Fidesz már nem tagja ennek a pártcsaládnak (csak a KDNP maradt). Bár Orbán Viktor 2019-ben még kifejezetten támogatta von der Leyen jelölését, arról magyarázott, hogy „egy hétgyerekes német családanyát” választottak a Bizottság élére, aki legalább nem Soros embere, azóta ebben a kérdésben is nagyot változott a magyar miniszterelnök véleménye. Decemberben a 444-nek már von der Leyent is Soros-embernek nevezte, tele is plakátolták ezzel az országot.



„A miniszterelnök álláspontja szerint az elmúlt öt év az Európai Unió legkudarcosabb öt éve volt. Azokat a vezetőket, akik ez idő alatt irányították az EU-t, el kell küldeni”

- ennyivel reagált a miniszterelnök sajtófőnöke az ATV-nek az Európai Néppárt friss döntéésre.