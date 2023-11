Ursula von der Leyen máris nagy példányszámban fütyül a budapesti utcákon

A Fidesz szombati tisztújító kongresszusa után villámgyorsan megjelentek az első „nemzeti” „konzultációs” plakátok a budapesti utcákon, óriás verzióban és hirdetőoszlopon is láttunk ilyet. Az üzenetet előre elmondták, ez annyi, hogy nem fogunk úgy táncolni, ahogy Brüsszel fütyül. Az uniós főváros megszemélyesítőiként Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Alex Soros, a régi főmumus fia tűnik fel:

photo_camera Fotó: Ács Dániel

A magyar miniszterelnök amúgy nem haragudott mindig Ursula von der Leyenre, 2019-ben például ilyeneket mondott róla: „Magyar fejjel és magyar szemmel nézve egy német hölgyet, azt tudom mondani a magyar hallgatóságnak, hogy egy komoly hölgy lett az Európai Bizottság elnöke. Egy komoly tapasztalatokkal rendelkező és bátor gondolkodású bizottsági elnökünk van, aki érti azt, ami Közép-Európában történik, érti azt, amit mi mondunk, és érti azt, ami fontos a magyarok számára. Különösképpen igaz ez a családra. Úgy gondolkodik a családról, mint mi, közép-európaiak vagy magyarok: a család fontos, talán a legfontosabb, a gyerek az első – egy hétgyermekes családanyáról beszélünk –, és úgy kell a világunkat berendezni, hogy a gyermekeink biztonságban nőhessenek fel. Tehát a kiindulópont, a következő ötéves együttműködés kiindulópontja biztató.”

Mint látható, szegénynek sajnos csalódnia kellett.

A kormány és a kormánypárt már régebben is használt ilyen kampányban EB-elnököt, akkor még Jean-Claude Junckert. Abból jelentős botrány lett, elsősorban az Európai Néppárt (EPP) jóvoltából, annyira, hogy Orbán Viktor minisztere meg is ígérte, leszedik a szóban forgó plakátokat, majd mielőtt Mandfred Weber elnök Budapestre érkezett, ezt meg is tették. Ilyen veszély már nincs, a Fidesz évek óta nem tagja az EPP-nek.

photo_camera Telefonfülke 2019. február 20-án Budapesten Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A konzultációs kampány másik fontos eleme lesz, hogy a Fidesz országjárásba kezd, ennek keretei közt úgymond szeretnék meggyőzni ez embereket, hogy minél többen vegyenek részt a projektben. Erről Hollik István kommunikációs tótumfaktum beszélt vasárnap reggeli videójában.