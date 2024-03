Bayer Zsolték Sajtóklubjával ünnepli a március 15-ét a Miniszterelnökség

Ha esetleg valakiben hiányérzet maradna Orbán Viktor ünnepi beszéde után, a Nemzeti Múzeumhöz közeli Polgári Mulatóban a Sajtúklub dream teamjével folytathatja a szellemi töltekezést. Az esemény leírása a „Békemenet mi vagyunk!” felkiáltás után azt ígéri, hogy a miniszterelnök március 15-i beszédét követően „lelki Békemenetet” tartanak.

És úgy tűnik, a Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és lélekben-virtusban magyar, agyban-főben keresztény, kulturálisan német-római Kohán Mátyás briliánsnak ígérkező műsorát a magyar állam is támogatásra érdemesnek ítélte: