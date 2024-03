Jockey és Samantha várja most az érkezőket Varga Judit balatonhenyei házának kapujában

„Játszunk el a gondolattal rákaykálmánosan, hogy mi lett volna, ha egy kritikus pillanatban Samantha és Jockey vesz egy mély levegőt, összefognak és együtt borítják fel szarvödröt” – lamentál a Facebook oldalán Balatonhenyéről az Újratervezés nevű csoport, ami Keresztény Zoltánhoz köthető. Ő az, aki különféle akciókkal hívta fel magára és a rendszer visszásságaira a figyelmet az utóbbi hónapokban. Mindjárt felsorolunk néhányat, de előbb nézzük, hogy néz ki most Varga Judit balatonhenyei háza:

Ez az a ház, amely CSOK segítségével újult meg, a válás után a legfrissebb (és talán utolsó) vagyonnyilatkozat szerint Varga Judit 1/1 tulajdonában van. Korábba ügy volt, hogy kormány otthonteremtési támogatása csak olyan házra igényelhető, ahol az ember életvitelszerűen tervez lakni, tehát nyaralókra, egyebekre nem. A balatonhenyei házat ennek megfelelően nem nyaralóként, hanem családi házként jegyzi Varga vagyonnyilatkozata, de az először Brüsszelben, majd Budapesten dolgozó házaspár nem lakott a Balaton-felvidéki faluban - pedig a Diákhitel Központ korábbi vezetője még polgármesterként is indult volna. Amikor ez kiderült, az igazságügyi miniszter ígéretet tett, hogy ha kell, kamatostul fizeti vissza a támogatást. Ezt végül a váláskor meg is tette.

Most pedig új, korábban nehezen elképzelhető fordulatot vett a Varga-Magyar exházaspár története. Erre reflektál Keresztényék akciója. „Együtt milyen erősek lennének? Egymás ellen szétroncsolják a másikat. Valószínüleg mostanra forradalomközeli állapotban lennénk (a rendszer logikáját tekintve inkább polgárháborúban), de annak is több értelme lenne, mint két, valaha egymást szerető ember nívótlan sárdobálásának” – írják arra utalva, hogy akár együtt is kiállhattak volna a nyilvánosság elé azokkal az információkkal, amik a birtokukban vannak. A Dallas-párhuzamot más is emlegette a napokban történetük kapcsán:

